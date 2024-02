Il Rennes batte il Milan 3-2, ma a fare festa sono i rossoneri che volano agli ottavi

Il Rennes batte il Milan nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League imponendosi per 3-2 grazie alla tripletta di Bourigeaud ma a qualificarsi sono i rossoneri grazie al 3-0 della scorsa settimana a “San Siro”. Per gli ospiti a segno Jovic – che procura uno dei due rigori – e Leao a seguito di un assolo di 30 metri palla al piede. Gli uomini di Pioli subiscono tanto i padroni di casa ma riescono a reagire e a staccare il pass che vale il prosieguo verso la Dublin Arena, dove si disputerà la finale il prossimo 22 maggio. Il sorteggio degli ottavi, invece, è previsto per domani a Nyon.

La partita

Julien Stephan, complice il pesante passivo subito all’andata, toglie un centrocampista per un attaccante, modificando anche la disposizione tattica: dal 4-4-2 di “San Siro” al 4-3-3 di questa sera: fuori Matusiwa, dentro Gouiri. Stefano Pioli cambia due pedine rispetto all’andata, schierando Musah al posto di Loftus-Cheek dietro l’unica punta Jovic che prende il posto di Giroud, preservato per via delle due giornate di squalifica inflitte al serbo in campionato.

Primo tempo

Passa in avvio il Rennes, capitalizzando subito grazie a Bourigeaud che dal limite fa partire un bel destro che si va infilare all’angolo basso della porta difesa da Maignan dopo una bella azione corale. Nonostante il buon avvio dei rossoneri, sono i padroni di casa a passare che ora acquisiscono fiducia e tentano la rimonta. Nel momento in cui i padroni di casa allentano il pressing forsennato, il Milan la pareggia grazie a Jovic che impatta benissimo di testa su una pennellata di Hernandez dopo un assolo palla al piede di Reijnders. 1-1 dunque quando siamo a metà primo tempo e gol pesantissimo del serbo che riporta a tre gol il margine di vantaggio dei rossoneri. Dopo il gol subito il Rennes è immediatamente tornato nell’area di rigore ospite, avendo anche la possibilità di passare nuovamente avanti con Kalimuendo, letteralmente miracoloso Maignan che salva con una parata tutta istinto e fa calare il sipario su 45’ minuti elettrizzanti.

Secondo tempo

È lo stesso film del primo tempo a ripetersi nel secondo: una buona partenza dei padroni di casa vale loro un calcio di rigore decretato da Pinheiro per un fallo di Kjaer su Terrier che su una imbucata di Truffert era scappato via al difensore danese. Dal dischetto è freddissimo Bourigeaud che realizza la personale doppietta e porta nuovamente i suoi avanti: i gol da recuperare per andare almeno ai supplementari tornano ad essere due. Come da copione del primo tempo la pareggia il Milan dopo essere andato sotto con Leao che si fa trenta metri palla al piede e dopo aver saltato secchi sia Omari che Mandanda e aver resistito al ritorno di Seidou la mette dentro a porta vuota e trascina via i suoi dalla seconda situazione di tensione della serata. Arriva il secondo calcio di rigore della serata per il Rennes nel giro di 15’ perché sugli sviluppi di una punizione Jovic anticipa Kalimuendo ma lo fa con il braccio. Il Var richiama il direttore di gara al monitor per una on-field review che sancisce la massima punizione. Sul dischetto di presenta nuovamente Bourigeaud che spiazza Maignan e riapre la gara realizzando la personale tripletta. Brivido nel finale per i rossoneri quando Salah si accentra dalla sinistra e piazza il destro sul palo opposto, Maignan la tocca oltre il palo, spegne definitivamente le speranze dei transalpini e sancisce il passaggio agli ottavi del Milan.

Il tabellino

RENNES (4-3-3): Mandanda; Doué G. (57’ Seidu), Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria (57’ Matusiwa), Doué D. (71’ Blas); Terrier (71’ Salah), Gouiri (83’ Yildirim), Kalimuendo. Allenatore: Julien Stephan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (84’ Terracciano), Kjaer, Gabbia, Hernanedz; Bennacer (61’ Loftus-Cheek), Reijnders; Pulisic (61’ Chukwueze), Musah (80’ Thiaw), Leao (61’ Okafor); Jovic. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: 11’ Bourigeaud (R), 22’ Jovic (M), 54’ Bourigeaud (R) rig., 58’ Leao (M), 68’ Bourigeaud (R) rig.

Ammoniti: Kjaer (M), Gouiri (R), Maignan (M)

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo)