"Restate vicecampioni". Il veleno dei tifosi del Milan sull'Inter

L'Inter di Simone Inzaghi ha accarezzato il sogno di vincere la Champions League e per quanto fatto vedere nei 98 minuti di gioco disputati contro il Manchester City di Pep Guardiola i nerazzurri ci sono andati davvero vicini. La Beneamata ha sprecato in fase offensiva, non è stata nemmeno particolarmente fortunata e alla fine è stata punita dal gol di Rodri che ha spedito all'inferno i nerazzurri e in paradiso i Citizens alla prima affermazione in Champions. Com'era prevedibile, al triplice fischio dell'incerto arbitro Marciniak, milanisti e juventini si sono scatenti sui social con sfottò, insulti e prese in giro di ogni genere. Non solo, perché, la curva sud del Milan ha riempito Milano di striscioni di scherno nei confronti dell'Inter: "Bentornati campioni d'Europa" e ancora: "Da Sassuolo ad Instanbul è passata una stagione... Non cambia mai niente, resti vice campione".

Dopo la sconfitta dell'#Inter in finale di #ChampionsLeague, arriva il messaggio di sfottó della Curva Sud del #Milan a #SanSiro:

"Da Sassuolo ad Instanbul è passata una stagione...Non cambia mai niente, resti vice campione". pic.twitter.com/AezXMWUsOf — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 11, 2023

Social roventi

Sui social network i tre giocatori più bersagliati sono stati Federico Dimarco, da parte dei tifosi del Milan, dopo i cori di scherno dell'esterno nerazzurro verso il Diavolo al triplice fischio dell'euroderby di ritorno: "Ora non canti più?", "Canta ora, fenomeno", e ancora l'ex Milan Hakan Calhanolgu e Romelu Lukaku reo di aver sbagliato il gol che avrebbe regalato il pareggio all'Inter al minuto 88'.

Nel calcio, solitamente, si associa il razzismo al colore della pelle #Lukaku. Esiste una forma di razzismo indipendentemente dal colore della pelle La foto di #Calhanoglu col kebab non è leggermente discriminante x il popolo turco? Sfottò o forma di razzismo pic.twitter.com/C9Hnd4oosK — SpaceSerieA (@SpaceSerieA) June 11, 2023

Il più bersagliato, però, è stato Romelu Lukaku che si è rivelato ancora una volta sfortunato protagonista in una finale (anche se in realtà, è giusto sottolinearlo, il belga era stato molto più incidente in negativo contro il Siviglia nella finale di Europa League persa nel 2020). Il 30enne di Anversa infatti si è ritrovato in traettoria sul colpo di testa di Dimarco, che non sarebbe entrato in porta visto che il tentativo dell'esterno sinistro era lento, prevedibile e con due difensori del City pronti a sventare la minaccia. Sulla coscienza di Big Rom, però, pesa il gol fallito all'88': un misto di sfortuna, imprecisione e precipitazione da parte di Lukaku che da pochi passi non è riuscito ad angolare un colpo di testa facile facile che avrebbe regalato, forse, i supplementari all'Inter. Nell'occasione, però, è giusto sottolineare anche la bravura di Ederson dato che molte volte quelle conclusioni in porta così ravvicinate beffano spesso i portieri. In questo caso i social non sono stati affatto clementi nei confronti del belga: