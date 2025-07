Retegui sedotto dall’Arabia. Il campionato e l’Italia perdono il loro bomber

La Serie A si appresta a salutare il suo capocannoniere: Mateo Retegui, infatti, è vicino a volare in Arabia Saudita solleticato e sedotto dalla ricchissima offerta ricevuta dall'Al-Qadsiah, che ha virato sull'italo-argentino dopo il no di Moise Kean. Pronto un quadriennale da 20 milioni a stagione per la punta, che sarebbe l'ennesima plusvalenza straordinaria per le casse atalantine. La Dea, infatti, incasserà 60 milioni più bonus dalla vendita del goleador ex Tigre, che era stato prelevato 10 mesi fa dal Genoa per 22 più 3 di bonus. Un affare clamoroso quello realizzato dal club della famiglia Percassi, ora già a caccia del sostituto. Diversi i nomi sul taccuino nerazzurro: si va da Lucca (Udinese) a Raspadori (Napoli) fino a Daghim (Salisburgo).

Se la vendita di Retegui fa sorridere il bilancio della Dea, appare invece un po' corrucciato il ct della nazionale Gattuso che vede volare in un campionato di terza fascia una delle sue stelle. Non il viatico ideale nell'anno che porta al Mondiale, ammesso che l'Italia ci arrivi. Restando in tema di attaccanti: lo sbarco martedì sera della delegazione del Galatasaray a Milano può portare alla chiusura del ritorno di Victor Osimhen a titolo definitivo. Affare da 75 milioni (si sta discutendo sulle modalità di pagamento) che poi il Napoli andrebbe a reinvestire in gran parte per Darwin Nunez. Il goleador del Liverpool rappresenta la prima scelta degli azzurri per l'attacco. Sul piatto 55 milioni per strappare l'uruguaiano ai Reds; mentre per il centravanti sarebbe pronto un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione più bonus. Procedono i contatti tra il Napoli e il Bologna per definire un doppio acquisto: Beukema (operazione in chiusura per 32 milioni) più Ndoye. Manca ancora l'intesa definitiva sulle cifre per l'esterno svizzero, in caso di mancato accordo i partenopei potrebbero tornare alla carica per Zaccagni. Non a caso la Lazio ha già messo gli occhi su Insigne (da tesserare a settembre come svincolato) per l'eventuale sostituzione.

Pure il Milan continua la caccia a un attaccante: fari puntati su Vlahovic (Juventus) che può diventare un'occasione low-cost nelle prossime settimane, Boniface (Bayer Leverkusen) e Hojlund (Manchester United). Chi invece non sarà sul mercato è Leao: respinto al mittente il tentativo del Bayern, disposto ad offrire 60 milioni.

I rossoneri avrebbero valutato solo proposte da 100 milioni. Potrebbero, invece, riaprirsi nelle prossime settimane i dialoghi per il rinnovo di capitan Maignan. Il Diavolo intende proporre il prolungamento fino al 2028 (con relativo aumento dell'ingaggio).