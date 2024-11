Donnarumma nel mirino: ecco quale soprannome gli ha dato la stampa francese

Ascolta ora 00:00 00:00

Gianluigi Donnarumma torna sulla graticola a causa di un'indecisione risultata determinante per la sconfitta casalinga del Paris Saint-Germain contro l'Atletico Madrid in Champions League: la stampa francese ha affondato il colpo contro l'estremo difensore della nazionale azzurra, coniando per lui un soprannome beffardo e di certo poco gratificante per un portiere.

All'origine del malumore della carta stampata e dei tifosi parigini c'è l'errore commesso da Gigio nei minuti di recupero del match tra il Psg e l'11 allenato da Diego Simeone, partita valevole per il quarto turno del girone unico di qualificazione di Champions League. Al minuto 93 i Colchoneros riescono a recuparare palla nella loro metà campo e ripartono in contropiede: la sfera arriva tra i piedi di Correa, che dalla fascia destra si accentra e lascia partire una conclusione di sinistro tuttaltro che irresistibile, centrale e non particolarmente forte. Donnarumma, leggermente fuori dai pali, si tuffa sulla sua destra ma riesce solo a sfiorare il pallone in modo impercettibile: la sfera si insacca inesorabilmente alle sue spalle, determinando l'1-2 finale. A causa della sua papera i parigini precipitano al 25° posto del girone, con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte in 4 match.

L'amarezza di tifosi e stampa è tanta e, come spesso accade, i francesi non lesinano attacchi nei confronti del portiere campano, anche perché non si tratta certo del primo errore determinante compiuto durante un match importante. Non è necessario parlare ancora una volta della papera su Benzema che spalancò le porte alla rimonta del Real Madrid nel match di ritorno di Champions League del 9 marzo 2022. Basta tornare indietro fino al 1°ottobre scorso, quando furono due gravi indecisioni di Gigio a determinare la sconfitta per 2-0 subita a Londra in casa dell'Arsenal: la prima papera fu compiuta in uscita, la seconda fu causata da una scarsa reattività tra i pali, pur con la complicità di una difesa tuttaltro che solida.

La carta stampata reputa intollerabile il fatto che Gigio debba continuare a essere titolare in porta, e non ne fa alcun mistero nelle valutazioni fatte dopo il triplice fischio del match perso contro l'Atletico Madrid. Il celebre quotidiano "L'Equipe" ha addirittura coniato un nomignolo beffardo per l'estremo difensore della nazionale azzurra, decisamente umiliante per il ruolo che ricopre: "La mano invisibile", si legge sulle pagine del giornale, che gli attribuisce un bel 3 come voto in pagella. "Gianluigi Donnarumma, il portiere parigino, finito al centro delle critiche nelle scorse settimane, non ha saputo essere decisivo sul secondo gol degli spagnoli. È abbastanza per alimentare ancora un po' il dibattito sulle attuali gerarchie in porta?".

Alle spalle di Gigio scalpita il portiere

russo, a cui, secondo alcuni, Luis Enrique starebbe pensando di dare una possibilità dopo tutte le critiche ricevute dal portiere della nazionale azzurra per i limiti tecnici mostrati tra i pali.