"Rispetto per la Curva nord". Malumori tra gli ultras interisti per la finale di Champions

La finale di Champions League tra Manchester City ed Inter è distante 17 giorni, ma è polemica per i biglietti da parte della Curva Nord nerazzurra: "Impensabile fare la coda. Rispetto per la Nord!!!", il chiaro messaggio del tifo organizzato nerazzurro che non le ha mandate a dire alla società per la gestione degli oltre 20.000 biglietti riservati dall'Uefa. "È presumibile che le richieste risultino superiori alla disponibilità di biglietti. In questo caso, tra le soluzioni che il Club cercherà di adottare, verranno presi in considerazione, nei limiti del possibile, anche gli Abbonati o Soci Inter Club da più stagioni, sempre nell’ottica di premiare la fedeltà. Ad esempio un abbonato da 8 stagioni sarà ragionevolmente privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni. La semplice possibilità di richiedere un codice di accesso non garantisce quindi di poter poi acquistare un biglietto né impegna il Club a farne acquistare uno", spiegava la nota dell'Inter, che però non è stata gradita dalla Curva Nord.

Il comunicato

"Da Riyad a Salerno, passando per Porto e Lisbona, abbiamo garantito sempre colore e sostegno incessanti senza chiedere nulla a nessuno ed autofinanziando tutti gli spettacoli coreografici realizzati con indicibili sacrifici economici e fisici. Adesso ci attendono due momenti fondamentali del percorso sportivo stagionale e per dar pieno sostegno ai ragazzi, già da stamattina a Roma oltre 60 volontari (come sempre a spese della Nord) stanno allestendo l'ennesimo spettacolo coreografico che siamo certi ancora una volta colpirà il cuore di ogni tifoso interista" , il messaggio della curva Nord su Instagram.