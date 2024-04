Il ritorno in campo di Totti: ecco quando e dove giocherà

Francesco Totti torna a giocare e si unisce alla Kings World Cup, progetto globale della Kings League guidato dall'ex difensore del Barcellona, Gerard Piqué. Una notizia che farà piacere ai tifosi della Roma e a tutti quelli che ne hanno ammirato le prodezze da calciatore. L'ex numero 10 giallorosso sarà giocatore e capitano degli Stallions, la squadra che rappresenterà l'Italia nel Mondiale a 7 che si terrà in Messico dal 26 maggio all'8 giugno. Ad aiutarlo nella corsa alla coppa c'è il content creator Tumblurr, streamer che conta 2,5 milioni di follower tra tutti i social, che ne fanno uno dei più seguiti in Italia.

Il Pupone è soltanto l'ultimo big che darà prestigio alla manifestazione, che avrà un presidente d'eccezione ovvero Zlatan Ibrahimovic. L'ex campione svedese insieme a Piqué ha fatto da traino: oltre all'Italia con Totti, ci sarà la Francia con Nasri in campo, l'Inghilterra di Rio Ferdinand e il Belgio di Hazard. Poi, giocheranno anche il Kun Aguero, al rientro dopo i problemi cardiaci che ne hanno fermato la carriera oltre a Neymar, Balotelli, Casillas, Goetze disseminati nelle varie squadre iscritte. I provini per entrare a far parte degli Stallions di Totti si svolgeranno a Milano alla fine di aprile.

Cos'è la Kings World Cup

La Kings World Cup è un nuovo torneo organizzato dalla Kings League, il campionato di calcio a 7 creato da Gerard Piqué, a cui prendono parte ex giocatori e star del mondo del web. A questo nuovo torneo parteciperanno 32 squadre, 20 delle quali provenienti dalla Kings League di Spagna e da quelle delle Americhe. Le restanti 12 squadre, tra cui troviamo l'Italia, sono state annunciate in questi giorni. Il torneo si svolgerà in Messico dal 26 maggio all'8 giugno e la squadra che si aggiudicherà il trofeo vincerà un premio in denaro di 1 milione di dollari. La Kings World Cup sarà il più grande evento sportivo online dell'anno, a conferma di un fenomeno globale che ha rivoluzionato lo sport e l'intrattenimento. La Kings World Cup può essere seguita online sui canali ufficiali della Kings League. Questa competizione di calcio a 7 porta il bel gioco in una nuova dimensione, con regole che rendono le partite più divertenti ed emozionanti.

Le regole della Kings League

Ogni squadra è composta da una rosa massima di 12 giocatori e le formazioni sono composte da sette titolari: un portiere e sei giocatori di movimento. La Kings League possiede un regolamento tutto suo, con elementi prelevati anche da altri sport.

Ad esempio il calcio di inizio è in stile pallanuoto, con le due formazioni schierate sulle linee delle rimesse di fondo e che scattano a centrocampo al fischio arbitrale: il primo giocatore che arriva sulla palla assicura alla propria squadra il primo possesso. I calci di rigore, invece, sono "prestati" dall'hockey e vengono battuti in movimento: il giocatore parte da centrocampo con la palla tra i piedi e calcia in porta cercando di trovare la finta vincente.

Altra novità è il Var a richiesta da parte delle squadre durante le partite e le sostituzioni illimitate. Infine, una regola decisamente innovativa: ad ogni inizio match le squadre possono pescare al buio una carta tra le cinque "jolly".

Ognuna di queste contiene un bonus, che può essere usato durante la partita, come un rigore in omaggio, far valere doppio ogni gol segnato in un preciso arco di tempo o privare la squadra avversaria di un giocatore per alcuni minuti.