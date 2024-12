Roma-Atalanta, le pagelle: Zaniolo fa infuriare l'Olimpico

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vince per 2-0, con un po' di fortuna, sul campo della Roma di Claudio Ranieri. A decidere la sfida dell'Olimpico il gol di de Roon con deviazione decisiva di Celik a spiazzare Svilar e la rete dell'ex, molto fischiato, Nicolò Zaniolo. Nerazzurri a quota 31 punti in classifica al secondo posto a meno uno dal Napoli. Giallorossi sempre più in basso, al quindicesimo posto a soli 13 punti. Ecco le pagelle del Monday night:

Le pagelle della Roma

Mile Svilar 6: Attento nelle uscite alte e basse e nelle letture. Non deve effettuare particolari interventi a difesa della sua porta ed è incolpevole sui due gol subiti.

Gianluca Mancini 5,5 Dei tre di difesa sembra quello più vulnerabile. Si divora il gol del pareggio su assist di Saelemaekers e devìa in rete il 2-0 sul colpo di testa di Zaniolo.

Mats Hummels 6,5: Solido e sicuro. Guida bene la difesa giallorossa e nel primo tempo anticipa Lookman pronto a battere a rete sul cross teso di Kossonou. Leader (dal 73' Stephan El Shaarawy 5,5: Entra per dare la scossa in attacco ma tocca pochi palloni)

Evan Ndicka 5,5: Fisicamente regge la forza d'urto, per oltre un'ora, insieme ai compagni di squadra, del miglior attacco della Serie A. Cala alla distanza

Zeki Celik 5: A destra spinge con poca continuità e si limita al compitino. Sfortunato protagonista nella deviazione, sul tiro di de Roon, che regala la vittoria all'Atalanta. (Al 72' Aleix Saelemaekers 6: Entra e prova subito a seminare scompiglio con la sua rapidità e la sua foga agonistica)

Manu Koné 6,5: Fisicità e mobilità al servizio della squadra, difetta un po' di precisione nell'ultimo passaggio. Nel primo tempo sfiora il gol da 30 metri con un grande tiro dalla distanza.

Leandro Paredes 5,5: Ranieri lo rispolvera e lui ripaga la fiducia con una partita tutta grinta, posizione e sostanza.

Bryan Cristante 6: Equilibratore di centrocampo e uomo di grande esperienza, combatte contro dei giganti nel ruolo come Ederson e de Roon. (dall'82' Matias Soulé sv)

José Angel Esmoris Tasende (Angelino) 5,5: Soffre un po' la pressione nerazzurra e spinge poco. Da rivedere

Paulo Dybala 6: Dispensa giocate di grande qualità e dimostra di essere in buona condizione fisica. Nella ripresa manda in porta Dovbyk con una facilità disarmante. Arma impropria (dall'82' Nikola Zalewski sv)

Artem Dovbyk 5,5: Ha fisicità e voglia ma finisce per strafare. Nella ripresa sviene davanti a Carnesecchi su un assist al bacio di Dybala che andava "solo" spinta in porta. (dal 62' Eldor Shomorudov 5: Entra ma non si vede, mai)

Allenatore Claudio Ranieri 6: La sua Roma è viva ma nemmeno troppo fortunata. Perde in maniera immeritata visto che la sua squadra avrebbe meritato ampiamente il pareggio.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco Carnesecchi 6,5: Bravo nel dire no a Paredes nel primo tempo, non si scompone per ben due volte a tu per tu con Dovbyk. Saracinesca.

Odilon Kossounou 6,5: Passano le partite e l'ex Bayer Leverkusen si sta ritagliando uno spazio importante nell'undici titolare di Gasperini. Bravo e attento in difesa, si spinge anche in avanti con discreti risultati. (dall'84' Berat Djmsiti sv)

Isak Hien 7: In difesa è sempre solido, attento e sicuro. Insomma, il migliore dei suoi in difesa.

Sead Kolasinac 6,5: Negli ultimi anni della sua carriera si è reinventato braccetto di difesa e non più esterno sinistro e i risultati sono assolutamente positivi. Roccioso, grintoso e sempre sul pezzo

Raoul Bellanova 6: Prova a sgusciare ai suoi avversari sulla fascia destra ma oggi viene contenuto

Marten De Roon 7: A centrocampo è la mente e il cuore pulsante. Segna la rete, con deviazione decisiva, che porta la Dea a meno uno dal Napoli.

Ederson 6,5: Corre per due ed è spesso lucido anche in fase propositiva. Centrocampista completo.

Matteo Ruggeri 6: Partita senza né infamia né lodi per l'esterno nerazzurro che esce dal campo avendo fatto il "compitino" (dal 54' Juan Cuadrado 6: Non si fa vedere in maniera particolare ma telecomanda sulla testa di Zaniolo l'assist per il 2-0.)

Charles De Ketelaere 6: Ci prova in ogni modo a rendersi pericoloso e nel primo tempo Angelino lo disturba quanto basta per non permettergli di spizzicare la palla morbida servitagli da Lookman. (dal 64' Marco Brescianini 6: Entra nell'azione del gol dell'1-0 e tutto sommato a metà campo fa sentire la sua fisicità.)

Mateo Retegui 5: L'attuale capocannoniere della Serie A, questa sera recita scena muta. Esce con fare polemico e arrabbiato (dal 54' Lazar Samardzic 5,5: Si sente e si vede poco. Partita incosistente)

Ademola Lookman 5,5: Anche lui questa sera non la vede molto, imbrigliato dalla difesa della Roma e dal muro eretto da sir Claudio Ranieri. (dal 64' Nicolò Zaniolo 6,5: L'Olimpico gli riserva solo bordate di fischi da non amato ex. Lui, in campo, non fa niente per farsi notare fino al minuto 88' quando di testa corregge in rete, con una bella torsione, l'assist di Cuadrado. )

Allenatore Gian Piero Gasperini 7,5: La sua Atalanta ormai non fa più notizia ed è sempre più una delle tante pretendenti allo scudetto.

Solida, compatta, cinica e bella da vedere. La Dea è oggi una delle grandissime realtà del calcio italiano ed europeo.

Arbitro Marco Guida (Torre Annunziata) 6,5: Dirige bene e senza sbavature un match difficile e delicato.