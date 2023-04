La Roma batte 3-0 l'Udinese: così i giallorossi consolidano il terzo posto

La Roma di José Mourinho si rialza prontamente dopo la sconfitta di misura in Europa League contro il Feyenoord, batte 3-0 l'Udinese di Andrea Sottil e consolida il terzo posto visto l'ennesimo passo falso di Milan e Inter. A decidere il match dell'Olimpico ci hanno pensato Bove, nel primo tempo, Pellegrini e Abraham nella ripresa, più il rigore parato da Rui Patricio a Pereyra sul risultato parziale di 2-0, a regalare tre punti d'oro alla Roma. Con questo successo i giallorossi volano a quota 56 punti, a meno cinque dalla Lazio di Maurizio Sarri seconda, a più tre dal Milan quarto e più cinque dall'Inter al momento quinta della classe, in attesa di capire cosa ne sarà della penalizzazione della Juventus che senza il meno 15 in classifica sarebbe terza a quota 59 punti con i giallorossi quarti e con Milan e Inter entrambe fuori dalla Champions League (ma queste sono solo supposizioni al momento).

La sfida dell'Olimpico ha mostrato una Roma matura, capace di saper aspettare e di affondare il colpo nel momento decisivo. Anche nei momenti di difficoltà, vedi il rigore per l'Udinese, ci ha pensato Rui Patricio con una grandissima parata a non fare rientrare in partita i friulani che hanno mietuto vittime eccellenti in questa stagione. La Roma, dunque, ottiene la vittoria numero 17 in campionato e stacca come detto le due milanesi che stanno palesemente rischiando con il fuoco visto che non stanno avendo un andamento costante, soprattutto i nerazzurri che nelle ultime 5 giornate hanno messo insieme un solo punto, un pareggio a Salerno, e quattro sconfitte.

La cronaca della partita

La partita dell'Olimpico, dopo le fatiche di coppa per la Roma, procede su ritmi non troppo alti e la prima conclusione nello specchio della porta è di Samardzic che al 21' ci prova con un tiro da fuori area che non impensierisce Rui Patricio. Un minuto dopo miracolo di Silvestri sul tentativo di Mancini di testa. I giallorossi aumentano i giri del motore e al 33' è Wijnaldum a provarci con un tiro ben controllato dal portiere dell'Udinese ben appostato sul suo palo. Al 35' Pereyra fa fallo di mano in area e il Var richiama l'arbitro a rivedere le immagini e concede il rigore. Cristante si incarica di battere il penalty e colpisce il palo ma sulla ribattuta è lesto Bove ad insaccare. In pieno recupero Pellegrini impegna ancora Silvestri alla deviazione decisiva e si va al riposo.

Nella ripresa la Roma concede il bis al 56' con Belotti che serve perfettamente Pellegrini che si inserisce bucando ancora Silvestri. I giallorossi controllano la sfida ma al 68' Mancini commette un fallo da rigore, con un tocco di braccio, e per Guia non ci sono dubbi. Dal dischetto, però, Rui Patricio para la conclusione di Pereyra. Sottil prova con i cambi a dare una scossa al match ma la Roma chiude la serranda e non permette agli ospiti di poter rientrare in partita e anzi sono i giallorossi a segnare il 3-0 finale al 91' con un gran colpo di testa di Abraham su assist di Spinazzola.

Il tabellino



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik (74' Zalewski), Cristante, Bove, El Shaarawy (74' Spinazzola); Wijnaldum (60' Matic), Pellegrini (90' Tahirovic); Belotti (74' Abraham) Allenatore José Mourinho.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (72' Ebosele), Samardzic (79' Pafundi), Walace, Lovric (Nestorovski), Udogie (87' Masina); Pereyra; Success (79' Thauvin). Allenatore: Andrea Sottil.

Marcatori: 38' Bove (R) 56' Pellegrini (R), 91' Abraham (R)

Ammoniti: Pereyra, Success, Ehizibue, Mancini, Thauvin

Arbitro: Antonio Guia (sezione Olbia)

Note: Rui Patricio para il rigore a Pereyra