La Roma cala il tris alla Cremonese: i giallorossi agganciano il Napoli al terzo posto

La Roma non si lascia sfuggire l’occasione e batte 3-0 la Cremonese all’Olimpico. Con questa vittoria la squadra di Gasperini sale a 50 punti e aggancia il Napoli al terzo posto. Nel prossimo turno affronterà la Juventus, in una sfida decisiva per la lotta Champions. Nel primo tempo senza reti, la Roma non riesce a scardinare il muro difensivo della Cremonese, che si difende con grande ordine. La migliore occasione capita al 24’ con Mancini, il suo colpo di testa si infrange sulla traversa. Nella ripresa i giallorossi alzano i ritmi e al 59’ passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Bryan Cristante stacca indisturbato e sorprende Audero, non esente da colpe. Al 77’ raddoppia Evan Ndicka, su assist sempre di Cristante. I giallorossi fanno anche il tris, con il neo entrato Niccolò Pisilli, che capitalizza l’azione insistita di Malen. I giallorossi si prendono gli applausi dell'Olimpico. Un’altra sconfitta per la Cremonese, sempre più in caduta libera e costretta a guardarsi alle spalle.

La partita

La Roma fa la partita sin dai primi minuti con la Cremonese, che prova a chiudere tutti gli spazi. I giallorossi non riescono ad alzare i ritmi, a vantaggio dei grigiorossi, bravi a spezzettare il gioco. Al 25’ brivido in area della Cremonese, nel tentativo di intervento Luperto rischia l’autogol. Al 34’ grande occasione per la Roma. Cross dalla sinistra di Zaragoza per la testa di Mancini; la palla si infrange sulla traversa. Sulla ribattuta ci prova Pellegrini in acrobazia senza successo. La squadra di Nicola si difende con ordine ed è tutta rintanata nella sua area, la Roma spinge senza costruire altre occasioni. La prima frazione si chiude senza creare altre particolari emozioni.

Nella ripresa El Aynaoui rileva subito Ghilardi. I giallorossi provano ad alzare subito i ritmi. Al 53’ Malen arriva fino al fondo e prova un tiro-cross, Audero si salva con i piedi. Al 59’ la Roma passa in vantaggio. Corner battuto alla perfezione da Pellegrini per la testa di Cristante, che tutto solo colpisce di testa. L’intervento di Audero non è perfetto, palla in rete. Trovato il vantaggio, la Roma gioca in scioltezza. Al 64’ ci prova Ndicka su servizio di Venturino, stavolta Audero si fa trovare pronto. Nicola si gioca la carta Vardy ma i grigiorossi rischiano di subire il secondo gol. Al 74’ Celik si trova a tu per tu col portiere ma sceglie una via di mezzo tra un tiro e un cross. Poco dopo Malen tira a rete a colpo sicuro, la deviazione in angolo di Luperto è provvidenziale. Al 77’ arriva il raddoppio della Roma. Sul corner battuto da El Aynaoui, sponda di tacco di Cristante per la girata vincente di Ndicka. Si vede anche la Cremonese. All’82’ Vardy si ritrova solo in area, Svilar esce col tempo giusto e ferma l’inglese. C’è ancora tempo per il terzo gol. All’88’ Folino si oppone alla conclusione di Malen, il pallone finisce a Pisilli, che di destro mette in rete. L’ultimo tentativo è di Venturino, il suo tiro finisce fuori di poco. Dopo quattro minuti finisce così, vince la Roma 3-0.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi (46’ El Aynaoui); Celik (85’ Ziolkowski), Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza (56’ Venturino), Pellegrini (72’ Pisilli); Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

CREMONESE (3-5-2) - Audero; Terracciano, Luperto, Folino; Zerbin (74’ Faye), Thorsby, Maleh, Payero, Pezzella (75’ Djuric); Bonazzoli, Sanabria (63’ Vardy). Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: Cristante (R) 59’, Ndicka (R) 77’, Pisilli (R) 88’

Ammoniti: Thorsby (C), El Aynaoui (R)

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)