Roma contestata nella notte alla stazione: cosa è successo tra tifosi e squadra

Caos e acque agitatissime in casa Roma, dopo la disfatta per 5-1 contro la Fiorentina. Una notte da incubo per i giallorossi, sconfitti prima nell'atteggiamento messo in campo e poi affondati sotto i colpi di Kean e compagni. Cinque gol che pesano come un macigno. Un segnale di resa della squadra, che costringe la società a delle scelte immediate.

Futuro segnato per Ivan Juric? Di sicuro il tecnico croato, non è riuscito a stabilire il feeling giusto con lo spogliatoio, contrario all'esonero di De Rossi e con i tifosi, sempre più disorientati dopo questo primo scorcio di stagione.

In attesa delle decisioni della famiglia Friedkin, col possibile ritorno di De Rossi, o l'arrivo di un terzo tecnico (si fanno i nomi di Allegri, Ranieri e Mancini), sulla squadra che si è abbattuta la rabbia dei tifosi, che nella notte hanno atteso la squadra alla stazione Termini e chiesto un confronto col capitano Lorenzo Pellegrini, poi raggiunto da altri compagni di squadra per incassare la contestazione dei sostenitori romanisti.

La truppa giallorossa è tornata nella notte in treno da Firenze, intorno alle due di notte, con mezz'ora di ritardo. Ad attenderli alla stazione Termini, qualche decina di tifosi infuriati dopo il crollo inspiegabile del Franchi. "Mandate il capitano, per favore", "Fate venire il capitano", "Uno per tutti" , si sente dire nei video girati dai presenti.

Contestazione di una cinquantina di tifosi tifosi all'arrivo della squadra alla stazione Termini alle 2. Capitan Pellegrini e poi anche Mancini, Cristante e Dybala sono andati a parlare con alcuni supporters#asroma pic.twitter.com/AaHA4JJVfK — laroma24.it (@LAROMA24) October 28, 2024

Sono Pellegrini e Mancini a incassare parole durissime, protetti da un cordone di poliziotti. I due giocatori non possono sottrarsi al confronto. I tifosi sottolineano i loro sforzi per seguirli anche in trasferta e poi essere ripagati con prestazioni come quella di Firenze. Sul finire del faccia a faccia, si avvicinano altri tre calciatori che sono scesi dal pullman, ovvero Dybala, Paredes e Cristante. "Fuori le palle, tirate fuori le palle" , hanno urlato i tifosi, mentre i giocatori risalivano a capo chino sui due pullman che li attendevano.

Di fatto l'ultima sconfitta è solo la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso di malcontento che covava da tempo nell'ambiente giallorosso. A Firenze negli spogliatoi, sono volate parole grosse dopo la terribile sconfitta. Squadra contro allenatore. Agitatissimi erano i senatori, nella serata in cui Cristante è stato sostituito dopo mezz’ora e Mancini durante l’intervallo.

Ed è da evidenziare come entrambi non siano ritornati in panchina una

volta sostituiti. Sembra davvero difficile continuare così dopo gli ultimi accadimenti, dentro e fuori dal campo. La situazione è precipitata, il clima è ormai irrespirabile. Pagherà per tutti Juric, forse il meno colpevole.