Roma-Feyenoord, divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi

Si va verso il divieto della vendita dei biglietti per la partita di Europa League Roma-Feyenoord ai tifosi della squadra olandese. Non solo. Ci sono voci anche relative alla chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico.

Si attende la formalizzazione

Già da venerdì circolavano voci a proposito di una linea prudente da adottare per il match. Il viceprefetto vicario di Roma Raffaela Moscarella ha convocato una riunione proprio per decidere in merito alla questione.

Il Casms, ossia il Centro analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del ministero dell'Interno, si è espresso a favore del divieto dei biglietti e della chiusura del settore ospiti, così da evitare criticità prima, dopo e durante la competizione. Sta alla Prefettura, adesso, formalizzare il tutto traducendolo in una ordinanza definitiva.

Resta ora da vedere quale sarà l'esito finale. Quel che appare certo è che, considerati i precedenti, le autorità sono orientate a impedire alla tifoseria del Feyenoord di partecipare alla partita del 20 aprile, quando si giocheranno i quarti di finale di Europa League.

A preoccupare, oltre ai gravi precedenti, anche il gemellaggio tra gli ultrà del Feyenoord e quelli del Napoli. Il rischio di scontri, anche violenti, fra i sostenitori delle squadre è troppo elevato, e c'è forte preoccupazione da parte delle amministrazioni locali.

Pare dunque confermato il divieto della vendita dei biglietti ai tifosi della squadra olandese con sede nella città di Rotterdam, mentre ancora non ci sono voci chiarissime circa la chiusura del settore ospiti dello stadio.

Le pressioni

Una decisione, quella del Viminale e della Prefettura che, se confermata, non mancherà di far discutere. Nei giorni scorsi, parlando della questione, le autorità italiane avevano ricevuto pressioni più o meno evidenti da parte della Uefa, che insiste affinché anche ai tifosi del Feyenoord venga permesso di assistere alla partita all'Olimpico. È stato ricordato all'Italia che un atteggiamento di chiusura non gioverà alla candidatura per gli Europei del 2032.

Al momento, tuttavia, pare si vada verso la formalizzazione, attesa per la giornata di oggi, sabato 1 aprile. Ancora forte il ricordo della devastazione provocata dagli ultars del Feyenoord nella Capitale nel 2015. In quell'occasione ci furono scontri con le forze dell'ordine, e non mancarono danni, come quelli riportati dalla fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna.