Roma-Lazio 1-0, la sblocca di testa Mancini | DIRETTA

Il derby di Roma vede per la prima volta di fronte due tecnici subentrati nel corso della stagione, con i riflettori puntati sul debutto della bandiera Daniele De Rossi in panchina. La posta è altissima per entrambe le squadre, impegnate nella complicata rincorsa all’Europa che conta. L’undici di Igor Tudor deve farsi perdonare il tonfo in Coppa Italia con la Juventus mentre la Roma è reduce da una prova molto opaca al Via del Mare. Seguite con noi la diretta testuale del Derby della Capitale.

Le scelte dei tecnici

De Rossi per il suo primo derby in panchina non pensa alla sfida di giovedì in Europa League contro il Milan e cambia sei pedine rispetto alla deludente prestazione contro il Lecce. Parte dal primo minuto Dybala, con un tridente fantasia con El Shaarawy largo e Lukaku al centro. In difesa resistono solo Svilar e Mancini; stavolta tocca a Llorente, vista la squalifica di Ndicka. Sulle fasce, spazio a Celik ed Angelino, mentre sulla mediana torna Pellegrini con Cristante e Paredes.

Tudor cambia ancora per il suo debutto nella stracittadina: Luis Alberto in panchina, Isaksen sulla tre quarti con Kamada, alle spalle di Immobile, preferito a Castellanos, non al meglio in Coppa Italia contro la Juventus. Difesa che torna a tre: Casale vince il ballottaggio con Patric mentre Marusic è più in avanti, in un ruolo simile a quello di Felipe Anderson sulle fasce. Vista l’indisponibilità di Zaccagni, spazio ad una mediana composta da Guendouzi e Vecino.

La diretta del primo tempo

45’ – FINE PRIMO TEMPO. All’intervallo avanti la Roma grazie al bel colpo di testa di Mancini che converte al meglio l’angolo a rientrare di Dybala. La Lazio, comunque, ha saputo rispondere colpo su colpo ai giallorossi e sembra del tutto in partita.

41’ – GOL MANCINI!!! La Roma passa prima dell’intervallo grazie ad un perentorio colpo di testa del difensore su calcio d’angolo. Romagnoli lascia troppa libertà a Mancini che non lascia speranze a Mandas. Vantaggio meritato, visto che pochi secondi prima la Roma aveva sfiorato il vantaggio grazie ad una deviazione di un difensore su un’incursione di El Shaarawy.

35’ – Ennesimo attacco della Roma con un invitante cross dalla sinistra: Celik ci arriva ma schiaccia male il colpo di testa, mandando il pallone ben oltre la traversa.

34’ – Ritmo che cala all’Olimpico dopo una partenza arrembante. Il canovaccio della gara è abbastanza chiaro: Roma più propositiva sulle fasce, Lazio che si affida alle ripartenze.

27’ – Ancora pericoloso l’inedito duo Isaksen-Vecino, con l’argentino che mette un tiro insidioso dalla distanza: Angelino evita problemi a Svilar.

25’ – Molto vivace Pellegrini che impegna due volte in due minuti Mandas. Il portiere greco prima si fa sfuggire il pallone sul tiro improvviso del capitano giallorosso, poi è fortunato quando un tiro dalla distanza viene deviato sul palo opposto. Azione comunque fermata per un fallo di mano di El Shaarawy poco prima del tiro.

20’ – Ammonito Vecino per un intervento scomposto su Llorente nella metà campo della Roma. Qualche problema fisico per Mancini.

18’ – La Lazio è pronta ad approfittare di ogni imprecisione dei giallorossi. El Shaarawy rinvia male dall’area, Vecino capisce tutto ed alimenta la corsa di Isaksen. Sul passaggio di ritorno cerca la porta ma trova solo la deviazione di Mancini.

10’ – Partita molto vivace all’Olimpico, con continui rovesciamenti di fronte. La più pericolosa è comunque la Roma, che sfiora il vantaggio grazie alla deviazione di Casale sul tiro in diagonale di Llorente. La palla comunque sfila in angolo.

6’ – La risposta della Lazio non si fa attendere: Isaksen ruba un pallone a Mancini e fa partire una ripartenza fulminea. Dal limite dell’area Ciro Immobile cerca il palo vicino ma colpisce solo l’esterno della rete.

2’ – Partenza a razzo della Roma: neanche un minuto prima che Angelino provi a scaldare i guantoni di Mandas. Sull’azione successiva è Paredes a provarci dalla distanza, sorvolando di non molto la traversa.

0’ – SI PARTE!!!

Il tabellino

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Vecino, Guendouzi, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile. Allenatore: Igor Tudor

Marcatori: 41' Mancini (R)

Ammoniti: 20' Vecino (L)

Espulsi: -

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)