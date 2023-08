Roma-Lukaku arriva la fumata bianca: trovato l'accordo col Chelsea

Fumata bianca per il passaggio in prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea alla Roma. Mancavano gli ultimi dettagli, adesso ci sono anche quelli: Big Rom è un nuovo giocatore giallorosso.

Secondo i belgi di "HLN", alla fine il Chelsea avrebbe dato il via libera alla cessione dell'attaccante in prestito secco - senza diritto di riscatto - per 6 milioni di euro mentre Lukaku si abbasserà l'ingaggio da 12 a 7,5 milioni, che è il massimo che la Roma può fare per non violare il fair-play finanziario.

I dettagli dell'accordo

Decisivi tre aspetti nella buona riuscita della trattativa: i buoni rapporti tra le due proprietà, entrambe americane, la presenza fisica di tutta la dirigenza e di presidente e vicepresidente giallorosso e l'apertura di Romelu nel tagliarsi parte dell'ingaggio visto che al Chelsea percepiva 11,3 milioni di euro e nella Roma ne guadagnerà quasi 7,5. La campagna di rafforzamento della Roma, cominciata con Josè Mourinho e proseguita con Dybala e ora con Lukaku, ha l'obbiettivo di tornare in Champions a partire dalla prossima stagione.

Romelu Lukaku to AS Roma, here we go! Agreement reached on loan deal valid until June 2024 — player will travel to Roma on Tuesday #ASRoma



Salary coverage around €7.5m for 10 months. Loan fee higher than €5m.



Green light arrived also on player side.



Done deal. pic.twitter.com/GgdXbckbT2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

Il calciatore, in questi giorni rimasto in Belgio, compreso oggi, domani pomeriggio partirà da Bruxelles verso la Capitale. Quindi la proprietà giallorossa da Londra si sposterà da Big Rom per tornare poi a Ciampino (è possibile che il volo programmato per le 17 subisca ritardo) dove sono attesi centinaia di tifosi per il primo bagno di folla del calciatore nella Capitale. Poi le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà in giallorosso solo per la stagione 2023-24.

Finisce così con un finale a sorpresa la lunga telenovelas estiva che aveva inizialmente tenuto col fiato sospeso i tifosi di Inter e Juventus, inasprendo quella rivalità che è un leit motiv per il calcio italiano. Dopo il "tradimento" ai nerazzurri e il lungo corteggiamento dei bianconeri che nel frattempo non riuscivano a cedere Dusan Vlahovic, la storia ha preso una piega improvvisa. In questo cul de sac si è inserita la Roma, imbastendo una trattativa che all'inizio sembrava impossibile poi pian piano è diventata realtà per la felicità dei tifosi giallorossi.

Nel frattempo oggi la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida di venerdì con il Milan. Assente Paulo Dybala i cui esami comunque non hanno evidenziato lesioni all'adduttore, dopo il fastidio accusato nel secondo tempo del Bentegodi. Il calciatore verrà valutato nei prossimi giorni, ma resta in forte dubbio la sua presenza contro i rossoneri. Adesso però è il momento di Lukaku, il passaggio alla Roma è diventato realtà.