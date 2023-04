Roma-Milan, botta e risposta nel finale: finisce 1-1 all'Olimpico

Finisce 1-1 il match tra la Roma di José Mourinho e il Milan di Stefano Pioli e succede tutto nel finale. Gol del vantaggio, infatti, siglato da Tammy Abraham al 94' su assist di Celik, pareggio al 97' dei rossoneri con Saelemaekers su assist di Rafael Leao (non perfetto nella circostanza il portiere Rui Patricio che si fa passare il pallone sotto le gambe). Il pareggio, però, è giusto e rispecchia perfettamente quanto fatto vedere in campo dalle due squadre in un match bloccato, tirato, equilibrato, con poche occasioni da rete e non indimenticabile.

Con questo pareggio entrambe salgono a braccetto a quota 57 punti e ora attendono gli altri match con l'Atalanta impegnata sul campo del Torino, con l'Inter che ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri in un vero e proprio scontro diretto Champions, con la Juventus che giocherà nel posticipo serale contro il Bologna di Thiago Motta. Questo pareggio serve poco a entrambe ma considerando come è andata a finire è più la Roma che deve recriminare per non aver tenuto il risultato una volta sbloccata la partita e al minuto 94'. La corsa Champions resta sempre più incerta ed equilibrata e siamo certi che la contesa si deciderà all'ultima giornata di campionato.

La cronaca della partita

Primo tempo ad andamento lento da parte di entrambe le squadre all'Olimpico. Dopo una prima fase di studio, però, la prima conclusione è della Roma con Pellegrini che al 9' calcia alto sopra la traversa. Al 15' si fa male Kumbulla e al suo posto entra Bove. Al 20' Krunic ci prova di testa ma il bosniaco non è per niente preciso e non inquadra lo specchio. Al 30' Leao ci prova con un tiro a giro, velleitario, da fuori area: palla fuori. Roma pericolosa al 34' con Belotti che da ottima posizione, contrastato da Diaz, calcia fuori da ottima posizione. In precedenza il tiro di Pellegrini è stato schermato da Abraham. Al 45' prima vera occasione per il Milan con la sfera che dopo un'azione manovrata arriva a Calabria che calcia fuori con il destro.

Nella ripresa al 56' ripartenza della Roma con Spinazzola che si invola sulla sinistra e serve El Shaarawy: decisiva la spizzata di testa di Calabria che manda fuori tempo l'ex attaccante rossonero che controlla male permettendo a Maignan di uscire e bloccare la sfera. Al 60' Giroud fa sponda per Leao, il rimpallo favorisce il portoghese che controlla e la mette dolcemente in mezzo per Saelemaekers che calcia alto. Al 65' Leao scippa il pallone a Theo Hernandez e se ne va in contropiede ma alla fine i giocatori della Roma cincischiano permettendo ai rossoneri di recuperare. All'82' Giroud chiede un calcio di rigore per una presunta cintura di Mancini ma per Orsato non c'è niente. Al 91' Camara arriva al tiro da ottima posizione ma spreca tutto con il sinistro. Al 94' la Roma trova il vantaggio con Abraham che controlla benissimo in area di rigore e batte Maignan (grande anticipo nell'occasione di Celik che ha avviato a rifinito l'azione). Il Milan è vivo, però, e al 97' trova il pareggio con Saelemaekers su assist di Leao (non perfetto nella circostanza Rui Patricio).

Il tabellino

Roma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (15' Bove (90' Camara), Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham (98' Solbakken), Belotti (46' El Shaarawy. Allenatore José Mourinho)

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer (73' Kalulu), Tomori (46' Thiaw), Hernandez, Tonali, Bennacer (73' De Ketelaere), Krunic, Diaz (54' Saelemaekers), Leao, Giroud (88' Origi). Allenatore Stefano Pioli

Marcatori: 94' Abraham (R), 97' Saelemaekers (M)

Ammoniti: Tomori, Matic, Ibanez, Krunic, Cristante

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)