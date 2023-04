Roma-Milan, ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Roma-Milan si disputerà questo tardo pomeriggio, alle ore 18: in palio c'è il quarto posto in solitaria visto che le due squadre sono appaiate in classifica a quota 56 punti a meno tre dalla Juventus terza e a meno cinque dalla Lazio seconda. Rossoneri e giallorossi, però, devono guardarsi le spalle dall'Inter di Simone Inzaghi sesta a quota 54 punti che in questo turno ospiterà a San Siro, domani alle ore 12:30, i biancocelesti di Sarri ma anche dall'Atalanta settima a quota 52 punti.

Le due squadre arrivano in un momento di forma più o meno analogo, con la Roma che ha però diversi problemi di formazioni visti i tanti infortunati in difesa che costringeranno José Mourinho a rivedere la formazione. Entrambe le squadre hanno anche la testa al prossimo impegno di Champions ed Europa League rispettivamente nel derby fratricida contro l'Inter di Simone Inzaghi e contro i tedeschi del Bayer Leverkusen (entrambe semifinali).

In attacco per il Milan recupera Olivier Giroud che aveva saltato il match contro il Lecce per un problema fisico che pare essere rientrato. Per il resto giocherà la squadra titolare con un solo dubbio: Kalulu/Thiaw/Kjaer al fianco di Tomori. Attenzione perché potrebbe anche riposare il capitano Calabria con Kalulu a destra e uno tra Thiaw e Kjaer al centro della difesa. Non ci saranno Florenzi influenzato, Pobega ed Ibrahimovic infortunati. Tra le fila della Roma, invece, non ci saranno Llorente e Smalling mentre Dybala ci sarà ma a mezzo servizio dopo l'infortunio subito nell'ultimo turno di campionato. La Joya sarà la carta da giocarsi in corso d'opera

Come sta la Roma

La Roma arriva al match contro il Milan dopo una sconfitta, bruciante, contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha tenuto viva più che mai la corsa per andare in Champions League. I giallorossi sanno che non possono fallire questo appuntamento e una sconfitta metterebbe in pericolo la possibilità di entrare nei primi quattro posti. Vero è che la squadra di Mourinho avrà la possibilità di andare in Champions League provando a vincere l'Europa League, difficile ma non impossibile, visto che una volta superato l'ostacolo Bayer in semifinale, poi nell'eventuale finale ci sarebbe una tra Siviglia e Juventus, match tutto sommato alla portata della Roma.

Questi, però, sono discorsi prematuri con la Roma che dovrà provare a qualificarsi alla prossima Champions attraverso il campionato. Lo stato di forma non è dei migliori ma la squadra giallorossa ha dimostrato di saper soffrire e ottenere vittorie e risultati importanti contro le big del campionato. Gli infortuni di Smalling e Llorente non ci volevano in contemporanea ma i giallorossi hanno le carte in regola per ottenere un risultato positivo contro un Milan altrettanto altelenante in campionato.

Come sta il Milan

Il Milan viene dalla vittoria, per 2-0, contro il Lecce di Marco Baroni siglata dal solito Rafael Leao che con una doppietta ha regalato tre punti d'oro ai rossoneri. I rossoneri hanno dimostrato compattezza e grande spirito di sacrificio e anche contro la Roma cercheranno di ottenere tre punti importantissimi nella lotta ad un posto Champions. Pioli potrà contare su quasi tutta la rosa a sua disposizione tranne che sugli infortunati Tommaso Pobega e Zlatan Ibrahimovic più l'influenzato Alessandro Florenzi. In difesa il tecnico rossonero ha l'imbarazzo della scelta con tutti a disposizione e con il solo Fikayo Tomori sicuro titolare. A centrocampo giocheranno Bennacer-Tonali-Krunic, in attacco Brahim Diaz-Rafael Leao e Giroud. In difesa ovviamente a sinistra Theo Hernandez e a destra Calabria con in porta Maignan. Unico dubbio, dunque, sul centrale difensivo e tanto dipenderà dalle scelte di Mourinho che non sa ancora se puntare su Abraham o Belotti dal primo minuto.

Dove vedere la partita

Roma-Milan è un'esclusiva DAZN e sarà visibile in diretta tv scaricando l'app su una smart tv abilitata al servizio, utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, una console PlayStation o XBox, o ancora un TIMVISION Box. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno attivare ZONA DAZN e vedere Roma-Milan sul canale numero 214 di Sky. Il match dell'Olimpico sarà trasmesso anche in diretta streaming sempre da DAZN: in questo caso gli abbonati alla piattaforma potranno collegarsi al sito ufficiale, oppure scaricare l'app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Spinazzola; Cristante, Matic; Celik, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti/Abraham Allenatore José Mourinho

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu/Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leão Allenatore Stefano Pioli