Roma, protesta la Curva Sud: spalti vuoti per mezz’ora

È una domenica molto agitata in casa Roma: dopo il comunicato del club con le dimissioni dell'amministratore delegato della società, Lina Souloukou, la gara di campionato valida per la quinta giornata di Serie A contro l'Udinese è iniziata con la Curva sud, cuore pulsante del tifo giallorosso, vuota.

La decisione dei tifosi

Migliaia di sostenitori hanno deciso di entrare non prima del minuto trenta, del primo tempo, della gara contro i friulani: alla base di questa scelta ci sarebbe la protesta contro i Friedkin per aver esonerato Daniele De Rossi, storica bandiera del club assieme a gente come Francesco Totti. All'esterno dello stadio uno striscione recita: " Chi ama la Roma entra mezz'ora dopo " a testimoniare la completa assenza di ultrà e tifosi al fischio d'inizio e nei primi 30 minuti della partita. Nel frattempo, nel vuoto Curva Sud è apparso un doppio striscione che non ha bisogno di molte spiegazioni: " Non rispettate i nostri valori e le nostre bandiere. Da oggi torniamo alle vecchie maniere ".

Il clima, insomma, è infuocato e sono previsti sonori fischi e cori contro la società nel corso della gara oltre a quelli già avvenuti durante i minuti di riscaldamento soprattutto verso il capitano, Lorenzo Pellegrini. Non sembra essere scoccata la scintilla nemmeno con Juric, gli unici applauditi sono stati il giovanissimo Pisilli ma anche El Shaarawy e Dybala.

La mancanza di striscioni

Le proteste per il terremoto che ha visto il licenziamento di De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric non hanno scosso soltanto le frange di tifosi più caldi della Roma: durante il riscaldamento i fischi sono piovuti anche dagli altri settori dello Stadio Olimpico. Si nota il colpo d'occhio importante della totale assenza di striscioni e scritte, solitamente a decine, per tutto il primo tempo come avevano già fatto sapere i vari Roma club. La rottura dei tifosi con la dirigenza sembra totale, forte come mai in passato, e bisognerà capire cosa accadrà nelle prossime ore e se gli americani, nelle persone di Dan e Ryan Friedkin, risponderanno per le rime o lasceranno calmare le acque.

Come detto, questa mattina ha lasciato la società di Trigoria quella che è ormai l'ex amministratore delegato, la greca Souloukou. " Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali.

La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale", recita la nota pubblicata sul sito dell'As Roma.