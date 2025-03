Roma, Ranieri esclude Gasp per la panchina. Via al casting dei tecnici, Farioli è l’outsider

Ascolta ora 00:00 00:00

Il diretto interessato, ricevendo al Coni il Premio Bearzot, si era detto orgoglioso della corte della Roma. Qualcuno aveva addirittura parlato di un accordo già fatto con tanto di cifre su ingaggio e lunghezza del contratto. Ci ha pensato Claudio Ranieri a fare chiarezza: «Gasperini non sarà il nuovo allenatore della Roma». Smontando le tesi di questi giorni e dando ragione a chi non credeva a questa soluzione per la panchina giallorossa.

Una «bugia bianca», ovvero cioè mentire per far piacere o per non urtare la sensibilità di un'altra persona? O pura verità? Lo dirà il futuro prossimo. Intanto non ci sarà un Ranieri bis («se io restassi perderemmo un anno, perché perderlo?», ha sottolineato il tecnico testaccino) e il casting è già ripartito. «La cosa che mi fa felice è che avete tirato fuori talmente tanti nomi, ma di quelli di cui ho parlato neanche uno. Questo mi fa sapere che stiamo sulla buona strada», così Ranieri. Che regala solo qualche indizio: «Lo sceglieremo io e Ghisolfi, daremo una lista di papabili al presidente e poi lui prenderà la decisione. La piazza è importante, però sappiamo che la piazza ama chi fa bene alla Roma. Quindi può essere che all'inizio non venga apprezzato il nome, ma credo di sì, poi contano i fatti. Saprà che la Roma vuole arrivare in alto, che per i primi due mercati non si potranno fare spese pazze. Quando il presidente dirà il nome, io farò di tutto per aiutarlo».

In un mercato degli allenatori in fermento con molte pedine da sistemare, vedremo come si incastreranno i vari Allegri, gli ex laziali Pioli e Sarri, Montella (attualmente ct della Turchia ma il cui nome uscì anche per il dopo Juric), persino Conte che nonostante i tre anni di contratto potrebbe trovare un exit strategy. La sorpresa potrebbe essere però il giovane emergente Farioli, ora all'Ajax e il cui identikit si avvicina agli indizi di Ranieri.

«Chi viene dovrà essere il futuro della Roma, prima arriva meglio è», ha concluso sir Claudio. Che a partire dalla sfida di Lecce di domani dovrà intanto portare a termine la missione di consegnare al suo successore una Roma impegnata l'anno prossimo nell'Europa più prestigiosa possibile.