Roma-Real Sociedad in campo stasera: chi gioca e dove vederla

Dopo la vittoria di misura sulla Juve di domenica sera, la Roma di José Mourinho torna in campo in Europa League per strappare il biglietto per i quarti di finale. Di fronte, però, un cliente poco raccomandabile, i baschi della Real Sociedad, che dopo un girone eccellente stanno reggendo il passo delle grandi nella Liga. In un incrocio inedito nel panorama europeo, cerchiamo di capire cosa ha in mente il vate di Setubal per superare questo ostacolo sulla strada dei Giallorossi e le possibili chiavi della partita. Di fronte all’ennesimo tutto esaurito all’Olimpico non sarà certo una gara tra le più semplici.

Ultima chiamata per Abraham

Mourinho alla vigilia ha parlato dei dubbi in difesa, vista la squalifica di Ibanez che potrebbe portare al ritorno di una difesa a quattro ma non è detto che il portoghese cambi così radicalmente una retroguardia che sta facendo benissimo in campionato, tanto da portare a casa tre clean sheets nelle ultime giornate. A prenderne il posto dovrebbe essere l’ex della partita Diego Llorente, arrivato a Trigoria nel mercato invernale dopo tre anni a San Sebastian dove aveva fatto molto bene. Più complicata, invece, la situazione davanti, dove il possibile tandem d’attacco Abraham-Belotti sembra sempre meno probabile.

A parte l’irrinunciabile Dybala, che si è preso i complimenti dello Special One nella conferenza stampa pre-partita, tutti gli obiettivi saranno puntati sul neo papà Tammy Abraham, che dovrebbe tornare titolare dopo diverse partite. Con il momento del riscatto dal Chelsea sempre più vicino e varie offerte già arrivate dalla Premier League, la società dovrebbe decidere se puntare ancora sull’inglese o se iniziare seriamente a guardarsi intorno. Alle loro spalle, invece, Matic e Cristante dovrebbero dare una mano a Zalewski e Spinazzola, sempre più convincente dopo il lungo infortunio. Alle spalle dell’inglese, accanto a Dybala ci sarà quasi sicuramente Pellegrini, con Belotti e Wijnaldum pronti a dargli il cambio in partita se le cose si dovessero complicare.

Oyarzabal ma non solo

Nella conferenza stampa pre-partita Mourinho si è detto impressionato dall’undici basco, una delle peggiori avversarie che potevano uscire dall’urna. Se buona parte dei tifosi giallorossi sono preoccupati dall’esperto Oyarzabal, il portoghese non si fida nemmeno degli altri: “Hanno diversi calciatori di alto livello ma giocano un ottimo calcio. Sono molto organizzati a livello difensivo e anche in avanti hanno più opzioni. Possono fare il 4-4-2 schierandosi con il rombo oppure virare verso il 4-3-3, sono veramente una bella squadra”. I ragazzi di Imanol Alguacil in Europa sembrano trasformarsi, tanto da mettersi dietro il Manchester United, impresa certo non semplice: “Andare all'Old Trafford e vincere, arrivare primi nel girone, non disputare le due partite del playoff, cosa posso dire? Soltanto far loro i complimenti”.

I biancoazzurri, però, non sono in un momento di forma ideale in campionato, dove hanno vinto solo una delle ultime sei partite. I baschi hanno recuperato David Silva, che dovrebbe essere titolare all’Olimpico, come la coppia Merino e Oyarzabal, che sta ritornando ai livelli di inizio campionato. I circa 2000 tifosi che seguiranno la Real nella Città Eterna sperano che il talentuoso Alexander Sorloth possa dare una mano almeno dalla panchina, specialmente quando il folletto giapponese Takefusa Kubo avrà finito la benzina. Con i baschi Mourinho ha sempre fatto bene ma le cose sono cambiate parecchio da quando sedeva sulla panchina delle Merengues. Vedremo se Alguacil sarà il primo a portare a casa una vittoria contro una squadra guidata dal lusitano.

Possibili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 14 Llorente; 2 Karsdorp; 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 21 Dybala, 7 Pellegrini; 9 Abraham A disp: 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 19 Celik, 52 Bove, 62 Volpato, 59 Zalewski, 20 Camara, 11 Belotti, 25 Wijnaldum, 92 El Shaarawy. All.: José Mourinho

Real Sociedad (4-3-1-2): 1 Remiro; 18 Gorosabel, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 15 Rico; 23 Méndez, 3 Zubimendi, 8 Merino; 14 Kubo; 10 Oyarzabal, 9 Fernandez A disp.: 13 Zubiaurre, 32 Marrero, 2 Sola, 12 Muñoz, 20 Pacheco, 26 Arambarri, 30 Gonzalez, 41 Rodriguez, 43 Carbonell, 4 Illarramendi, 16 Guevara, 17 Navarro, 21 Silva, 22 Turrientes, 28 Martin,19 Sorloth, 11 Ali Cho. All.: Imanol Alguacil

Dove vedere la partita

Dato che si giocherà nel primo slot dell’Europa “minore”, alle 18:45, Roma-Real Sociedad non sarà disponibile in chiaro. TV8, infatti, ha scelto di trasmettere la partita del Franchi, dove la Fiorentina se la vedrà in Conference League con i turchi del Sivasspor. L’unica scelta, quindi, sarà tra il satellite di Sky o lo streaming di Dazn. Sky trasmetterà la diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (numero 252) mentre per la telecronaca Dazn si affiderà all’esperta coppia Stefano Borghi-Simone Tiribocchi. La speranza di tutti i tifosi romanisti, ovviamente, è che a parte lo spettacolo l’undici di Mourinho possa mettere un risultato convincente. Il ritorno nella bolgia dell’Anoeta, infatti, potrebbe rivelarsi molto complicato.