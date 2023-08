Roma-Salernitana sulle montagne russe: finisce 2-2 all'Olimpico

La Roma di José Mourinho passa in vantaggio contro la Salernitana di Paulo Sousa grazie al gol di Andrea Belotti ma poi si fa riprendere da due eurogol, soprattutto il secondo, dell'ex laziale Antonio Candreva salvo poi rimettere a posto parzialmente le cose nel finale con il gol ancora del Gallo a fissare il punteggio sul 2-2 finale. La sfida dell'Olimpico è stata equilibrata, tirata, nervosa a tratti e ricca di occasioni da rete con le due squadre che hanno giocato a viso aperto senza risparmiarsi.

Primi gol in campionato per Belotti con la maglia giallorossa dopo che nella scorsa stagione aveva giocato 31 partite di campionato senza mai andare in gol. Questa è una delle buone notizie per José Mourinho che senza l'infortunato e lungodegente Tammy Abraham avrà bisogno di un Gallo stile quello ammirato per diversi anni a Torino. Grande doppietta per Belotti ma grandissima doppietta anche per l'ex Lazio Antonio Candreva che ha vissuto un tardo pomeriggio speciale in quello che per 4 anni e mezzo è stata la sua casa con 192 partite giocate e 45 reti a referto. Due reti una più bella dell'altra, con la seconda una vera perla rara con controllo a rientrare e sinistro imparabile per Rui Patricio.

Stecca dunque la Roma al suo esordio in campionato e davanti al pubblico di casa anche se a dire il vero il risultato finale rispetta in pieno quanto visto sul terreno di gioco. José Mourinho non parte con il piede giusto e perde già terreno da Inter, Napoli e Atalanta che hanno vinto le rispettive sfide contro Monza, Frosinone e Sassuolo in attesa della partite di Lazio, Milan e Juventus. Il tecnico portoghese si augura di ricevere ancora qualche regalo, magari una punta, da parte della società con Thiago Pinto a lavoro per accontentare il suo allenatore. La Salernitana e Paulo Sousa, invece, possono gioire per il punto conquistato contro una big e su un terreno sempre insidioso come l'Olimpico.

La cronaca della partita

La Roma parte subito forte e va in vantaggio all'8 con il Gallo Belotti che riceve il bell'assist di Cristante, sul filo del fuorigioco, e deposita in rete battendo Ochoa. L'arbitro però annulla per offside dell'ex Torino. Passano 9 minuti però e il Gallo canta veramente: il 30enne di Calcinate salta Gyomber e la mette dentro per l'1-0 giallorosso. Al 33' Ochoa compie un miracolo sul tentativo di Smalling, su angolo battuto da Aouar con Mancini che sul tap-in da pochi passi non riesce a ribadire in rete. Passano tre minuti, però, e la Salernitana pareggia con l'ex Lazio Candreva che fa esplodere un tiro di destro imparabile per Rui Patricio.

Nella ripresa la Salernitana entra ancora in campo aggressiva e al 49' trova il gol del 2-1 ancora con Candreva che segna un gol meraviglioso su assist di Bradaric: controllo al volo e tiro di sinistro a giro in diagonale che si va ad insaccare sotto all'incrocio. La partita si fa nervosa e Mourinho ne cambia quattro ed inserisce i due nuovi arrivi Paredes-Renato Sanches con il primo che risulterà decisivo al minuto 82'. Prima, però, al minuto 78' è El Shaarawy a colpire il palo esterno su assist di Sanches. All'82' ecco il 2-2 della Roma ancora con Belotti su angolo battuto da Paredes. Il forcing finale dei giallorossi non produce il gol del 3-2. Finisce con un meritato 2-2 il match dell'Olimpico.

I gol di Candreva e Brelotti

Gol 1-0 Belotti

Gol 1-1 Candreva

Gol 1-2 Candreva

Gol 2-2 Belotti

Il tabellino

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling (65' Paredes), Llorente; Kristensen (65' Karsdorp), Bove (65' Renato Sanches), Cristante, Aouar (92' Pagano), Spinazzola (65' Zalewski); Belotti, El Shaarawy. Allenatore José Mourinho



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi (66' Dia), L. Coulibaly, Maggiore (79' Legowski), Bradaric; Kastanos (79' Sambia) Candreva; Botheim (88' Coulibaly). Allenatore Paulo Sousa

Marcatori: 17' e 82' Belotti (R), 36' e 48' Candreva (S)

Ammoniti: Gyomber, Maggiore, Kastanos, Fazio

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo)