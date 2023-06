Roma che viene dalla sconfitta ai rigori in finale di Europa League di mercoledì scorso contro il Siviglia, fra le ancora non placate proteste per la direzione dell’inglese Taylor. Limitandoci alla Serie A, la vittoria ai ragazzi di José Mourinho manca dal 16 aprile nel netto 3-0 rifilato all’Udinese fra le mura amiche dell’“Olimpico”. Da allora tre sconfitte (Fiorentina, Inter e Udinese) e quattro pareggi (Salernitana, Bologna, Monza e Milan). In mezzo la doppia semifinale europea contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, portata a casa senza ricorrere ai supplementari, grazie al gol di Bove nella sfida di andata e, appunto, la finale persa contro gli spagnoli.

Spezia invece che occupa la 17ª posizione in classifica con il Verona: in caso di arrivo a pari punti, non farà fede la doppia sfida in campionato ma si terrà uno spareggio fra le due formazioni. Nelle ultime cinque di campionato solo quattro punti racimolati, figli di una vittoria (Milan), un pareggio (Lecce) e tre sconfitte (Torino, Cremonese e Atalanta). Liguri che hanno provato ad invertire il senso di marcia della loro stagione, con l’avvicendamento in panchina fra Luca Gotti e Leonardo Semplici a cavallo fra la 22ª e la 24ª giornata – in mezzo la parentesi Fabrizio Lorieri – ma senza dare la svolta definitiva.

All’andata al “Picco” i capitolini si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di El Shaarawy e Abraham, ambedue su assist di Paulo Dybala. Roma che è imbattuta nella massima serie contro lo Spezia: quattro vittorie e un pareggio il totale. Nelle ultime tre sfide, tre vittorie con cinque gol realizzati e zero subiti. Liguri che sono alla ricerca dei loro primi storici punti in trasferta contro la Roma (due sconfitte nei precedenti): più in generale, dallo stadio della capitale i bianconeri sono sempre usciti sconfitti, anche contro la Lazio.

Nell’ultima gara di campionato la Roma viene da sei vittorie su sette gare conclusive, da quando la Serie A è tornata a venti squadre, sono dodici i successi dei capitolini nell'ultima gara della stagione. Lo Spezia, invece, è la squadra che ha segnato meno volte il primo gol in questa stagione nelle trentasette partite disputate, mentre i giallorossi non hanno mai perso quando sono andati in vantaggio.

Il momento delle due squadre

Giallorossi che non riescono più a vincere in campionato e dopo oltre un anno, perdono anche in una gara ad eliminazione diretta nelle competizioni europee: l’ultima eliminazione risaliva infatti al 6 maggio 2021 nella semifinale di Europa League contro il Manchester United, 8-5 per gli inglesi il totale nella doppia sfida. In panchina c’era Paulo Fonseca: dal cambio con Mourinho, ancora nessuno era riuscito a sbattere fuori i giallorossi da una competizione continentale, ci è riuscito il Siviglia ai rigori. Nelle ultime cinque in Serie A invece – 3 pareggi e 2 sconfitte – con 5 gol messi a segno e ben 8 subiti, quasi un paradosso considerando la tenuta difensiva delle squadre allenate da José Mourinho.

Bianconeri invece che nonostante l’arrivo di Semplici non hanno svoltato, alternando buone prestazioni contro le big – vittorie contro Milan e Inter – a rovinose sconfitte che hanno complicato il discorso salvezza, lasciandolo in gioco fino a questa sera. Nell’ultimo turno ennesima battuta d’arresto casalinga – 4-0 contro il Torino – e solo una vittoria – 2-0 contro il Milan il 13 maggio – che mancava dal 10 marzo sempre contro una milanese (2-1 contro l’Inter). Dall’arrivo del tecnico ex Spal, due vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, per un totale di dodici punti conquistati. A chiudere il cerchio delle ultime cinque, oltre la vittoria col Milan e la sconfitta contro il Torino, un pareggio – 0-0 contro il Lecce – e altre due sconfitte (2-0 contro la Cremonese e 3-2 contro l’Atalanta).

Le ultime dai campi

Nelle fila della Roma è recuperato Dybala ma dopo l’ora di gioco a Budapest, resta in dubbio il suo impego dall’inizio. Ballottaggio dunque con El Shaarawy per fare coppia con uno fra Abraham e Belotti (l’inglese è in vantaggio sull’italiano). Altro ballottaggio in porta, con Rui Patricio insidiato da Svilar, così come nel terzetto difensivo dove Llorente sfida Ibanez per fare compagnia a Smalling e Mancini. Qualora Dybala partisse titolare, le fasce verrebbero presidiate da El Shaarawy – in vantaggio su Spinazzola – e Zalewski, con Bove e Cristante al centro e dietro l’unico trequartista Pellegrini. Possibile riposo almeno iniziale dunque per Matic.

Nelle fila degli ospiti quasi tutti deciso per mister Semplici, con Dragowski in porta. Terzetto difensivo comandato da Ampadu con Nikolau e Wisniewski ai suoi lati. Bourabia in regia con Esposito ed Ekdal da mezzali; fasce occupate da Amian e Reca, vista la non convocazione di Bastoni, cui si aggiunge anche quella di Maldini. Tandem offensivo composto da Nzola e Gyasi, con l’ex Shomurodov pronto a subentrare. Panchina iniziale per Verde, Agudelo e Zurkowski che sono pronti ad essere inseriti a gara in corso.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Karsdorp, Spinazzola, Wijnaldum, Matic, Tahirovic, Volpato, Solbakken, Belotti. Allenatore: Salvatore Foti (in sostituzione dello squalificato José Mourinho)

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Gyasi, Nzola. A disposizione: Zoet, Marchetti, Ferrer, Shomurodov, Cipot, Kovalenko, Sala, Agudelo, Zurkowski, Krollis, Verde. Allenatore: Leonardo Semplici

Dove vedere la partita

La gara fra Fiorentina e Roma sarà visibile in esclusiva su DAZN: per vederla in tv serve scaricare l’app su una smart tv compatibile o tramite console PlayStation e Xbox. Compatibili anche dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Per gli abbonati a DAZN e SKY che hanno attivato Zona DAZN sul loro decoder, la partita sarà visibile sul canale 216