Roma-Torino, la Roma vola con super Dybala

Le fatiche dell’impegnativo giovedì europeo non si sono fatte sentire. La Roma ha battuto il Torino per 3-2 con un super Dybala che ha messo a segno una tripletta. Nel primo tempo decisamente scarse le emozioni. Le due squadre si sono studiate e hanno rischiato poco.

Sul finire del tempo la partita subisce una svolta. Roma in vantaggio con un rigore segnato da Dybala. Il Torino non ci sta e trova l’immediato pareggio con Zapata. Nel secondo tempo è Dybala-show. L’argentino mette a segno altri due gol per la sua personale tripletta che lancia la Roma in classifica. I giallorossi ora sono sesti a 44 punti, 4 in meno del Bologna che occupa la quarta posizione. Il Torino, invece, non sfrutta una occasione per avvicinare la zona-Europa.

Primo tempo

Prima grande occasione di marca giallorossa. Al 9' Azmoun penetra in area e serve un pallone per Kristensen. L'esterno tira in porta e centra il palo. Il Torino, poi, è subito costretto a un cambio. Entra Sazonov per l'infortunato Lovato che ha accusato problemi muscolari.

Al 17’ gli ospiti si rendono pericolosi su errore in impostazione da Svilar. I granata recuperano alto e servono Sanabria che prova dal limite: palla deviata in angolo da Smalling. Al 30' Torino vicino al gol. Bellanova crossa dalla destra e trova Ricci libero. Il centrocampista controlla e spara un destro al volo sul primo palo: palla di poco fuori. Sul finire del primo tempo accade di tutto.

Al 40' rigore per la Roma. Cristante trova Azmoun spalle alla porta con un passaggio verticale: Sazonov lo colpisce in area. L’arbitro non ha dubbi. Dybala sul dischetto: l’attaccante giallorosso, con un preciso sinistro incrociato, non sbaglia. La squadra di De Rossi è vicina a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. E invece il Torino la rimette subito in equilibrio. Al 45' Bellanova crossa dalla destra e trova Zapata in area. Il colpo di testa della punta granata è angolatissimo: Svilar nulla può.

Secondo tempo

La ripresa si apre con una buona occasione per il Torino. Lazaro riceve palla da Vlasic e da posizione defilata lascia partire un tiro sul primo palo: Svilar sventa il pericolo parando in tuffo. Al 57' la Roma torna in vantaggio. È ancora Dybala ad andare in gol. L'argentino riceve fuori area e fa partire un preciso sinistro a giro diretto sul secondo palo: Milinkovic-Savic è battuto.

Dybala è scatenato. Al 69’ l'argentino scambia con il neo entrato Lukaku al limite dell’area e di mancino basso in diagonale sigla il 3-1. La Roma controlla la gara senza correre rischi. Ma all’89’ si rifà sotto il Torino. Sul tiro-cross basso o dalla destra dell'area di rigore, deviazione di Huijsen che sorprende Svilar. Troppo tardi, però. La gara finisce dopo 4 minuti di recupero.

Il tabellino

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling (79’ Huijsen), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (65’ Bove), Pellegrini, Angeliño (65’ Spinazzola); Dybala, Azmoun (65’ Lukaku). Allenatore: Daniele De Rossi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato (14’ Sazonov), Masina (80’ Ilic); Bellanova, Ricci, Gineitis (80’ Linetty), Lazaro (61’ Rodriguez); Vlasic; Sanabria (80’ Okereke), Zapata. Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata

Marcatori: 42’ Dybala (Rom) rig., 45’ Zapata (Tor), 58’ Dybala (Rom), 69’ Dybala (Rom), 89’ Huijsen (Rom) autogol.

Ammoniti: Lazaro (Tor), Ricci (Tor), Ndicka (Rom), Cristante (Rom)