La Roma cade in trasferta a Verona: prima sconfitta stagionale per Mourinho

La Roma perde 2-1 contro l'Hellas Verona nella sfida del Bentegodi valida per la 2ª giornata di Serie A. I giallorossi perdono ancora terreno dopo il pari interno con la Salernitana.

Due legni, sfortuna e due errori di troppo. Il primo (l'ennesimo) di Rui Patricio, il secondo un errore di squadra che porta la squadra di Baroni col doppio vantaggio a fine primo tempo. La reazione è veemente, confusa e poco lucida. Non basta ad evitare la prima sconfitta in campionato. Gli scaligeri si difendono con ordine anche con l'uomo in meno e conquistano tre punti d'oro e la vetta della classifica. Da rivedere invece la Roma, sfortunata ma che sembra ricadere sempre nei soliti errori.

Partenza choc per la squadra di Mourinho, subito sotto al 4' dopo una indecisione del portiere Rui Patricio, sulla cui corta respinta si avventa lo slovacco Ondrej Duda per l'1-0. I giallorossi provano a reagire ma a parte una traversa di Cristante non riescono a creare grandi occasioni. Sul finire del primo tempo Cyril Ngonge si invola in contropiede e segna il raddoppio. Nella ripresa la Roma accorcia le distanze con il neo acquisto Houssem Aouar che trova il primo gol della stagione con la maglia giallorossa.

Nel finale di partita gli scaligeri restano in dieci per l'espulsione di Hien. Diventa un arrembaggio alla porta veronese. Capitan Pellegrini colpisce la traversa su punizione. Poi nulla o poco più. Gli scaligeri si difendono con ordine anche con l'uomo in meno e conquistano tre punti d'oro e la vetta della classifica. Prossimo turno già big match all'Olimpico contro il Milan. In attesa di Lukaku, e con l'incognita Dybala (uscito per problemi muscolari) i giallorossi non possono permettersi un altro passo falso. L'Hellas è atteso dalla trasferta di Sassuolo.

La partita

Baroni schiera il 3-4-2-1, con Montipò tra i pali e davanti una difesa con Magnani, Hien e Dawidowicz. In mezzo al campo Hongla e Duda, con ai lati Terracciano e Doig. Tra le linee Folorusho e Ngonge, alle spalle dell’unica punta Djuric.

Mourinho risponde con il 3-5-2 con Mancini, Smalling e Llorente davanti a Rui Patricio. Paredes in regia, coadiuvato in mezzo al campo da Pellegrini e Cristante. Sugli esterni Kristensen e Spinazzola, mentre in avanti c'è la coppia Dybala-Belotti.

Primo tempo

La squadra di Baroni passa in vantaggio al primo affondo. Al 4' Terracciano tira dalla distanza e trova la corta respinta di Rui Patricio. Il più lesto ad arrivare sulla palla è Duda che mette in rete. I giallorossi provano a reagire e al 9' vanno vicino al pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo impatta Cristante di testa, palla sulla traversa. Ancora Roma in avanti, numero al limite dell'area di Pellegrini, che salta Hien e Magnani, si libera al tiro ma non trova la porta. Alla mezz'ora altra occasione per i giallorossi Belotti lavora una grande palla sulla destra e premia l'arrivo di Kristensen, palla sul versante opposto per Zalewski e grande chiusura di Magnani che devia in angolo. Al 41' brivido per i veneti. Pellegrini di testa colpisce il braccio di Hongla, l'arbitro Doveri concede il rigore. Interviene il Var che segnala un fuorigioco ad inizio azione. Nel recupero l'Hellas trova il raddoppio. Duda recupera palla vicino alla sua area e lancia Ngonge, che entra in area da destra e fulmina Rui Patricio col sinistro dopo essersi liberato di Smalling.

Secondo tempo

Mourinho rivoluziona la squadra. Entrano Aouar, El Shaarawy e Spinazzola. Poi dopo poco si fa male Zalewski, al suo posto Karsdorp. Inizio rabbioso della Roma, ci provano prima El Shaarawy poi Smalling ma trovano pronto Montipò. Al 56' tiro dalla distanza di Pellegrini, con la palla che s'impenna per via di una deviazione. Belotti anticipa Montipò e di testa fa una sponda per Aouar che deposita la palla in rete. Galvanizzati dal gol, i giallorossi continuano ad attaccare ma la squadra di Baroni si difende con ordine. All'84' Hien ferma Belotti lanciato a rete. Doveri prima lo ammonisce poi grazie all'On fiel review estrae il rosso. Dopo un minuto Pellegrini calcia una splendida punizione che finisce sulla traversa. I giallorossi cercano il pareggio ma sbattono contro il muro veronese. Dieci minuti di recupero non bstano alla squadra di Mourinho per evitare la prima sconfitta stagionale.

Il tabellino

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano (65' Faraoni), Hongla, Duda (71' Bonazzoli), Doig; Folorunsho; Ngonge (63' Serdar), Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Joselito, Saponara, Patanè, Cabal, Coppola, Mboula, Cisse. Allenatore: Marco Baroni

ROMA (3-5-2) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (46' El Shaarawy); Kristensen (46' Spinazzola), Pellegrini, Paredes (46' Aouar), Cristante, Zalewski (51' Karsdorp); Dybala (68' Solbakken), Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, N'Dicka, Celik, Bove, Pagano, Pisilli. Allenatore: Josè Mourinho

Marcatori: Duda (HV) 4', Ngonge (HV) 45+4', Aouar (R) 56'

Ammoniti: Dybala (R), Aouar (R), Dawidowicz (HV), Pellegrini (R), Bonazzoli

Espulsi: Hien (HV)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)