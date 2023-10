La Roma torna alla vittoria contro il Frosinone: finisce 2-0 all'Olimpico

La Roma supera (2-0) il Frosinone all'Olimpico, nella sfida valida per la 7ª giornata di Serie A. I giallorossi tornano alla vittoria e conquistano tre punti dopo la scoppola in trasferta contro il Genoa. Serviva una reazione caratteriale della squadra e la reazione è arrivata con una prestazione di sostanza e compattezza.

La squadra di Josè Mourinho parte contratta a differenza del Frosinone, sceso in campo senza pressioni. Gli ospiti sono ben organizzati e creano un paio di buone occasione il giovane albanese Cuni. A rompere l'equilibrio ci pensa Romelu Lukaku al 21', trovato in mezzo all'area da un assist di Dybala. Nella ripresa la squadra di Di Francesco prova a venir fuori senza impensierire mai la difesa giallorossa. All'83' Lorenzo Pellegrini sbuca sul secondo palo e mette in rete una punizione a giro di Dybala.

Con questa vittoria i giallorossi si portano a 8 punti classifica. Prossimi impegni prima della pausa pausa all'Olimpico contro il Servette in Europa League e in trasferta a Cagliari domenica 8 ottobre. Il Frosinone fermo a 9 punti, ospita l'Hellas Verona allo Stirpe.

La partita

Mourinho schiera Cristante al centro della difesa, insime a Mancini e Ndicka, in porta Rui Patricio. A centrocampo spazio a Bove con Paredes e Pellegrini; esterni Karsdorp e Spinazzola. Coppia d'attacco Dybala-Lukaku.

Di Francesco cambia modulo e risponde con la difesa a tre Monterisi, Romagnoli e Okoli, terzini Oyono e Marchizza, tra i pali Turati. In mediana ci sono Barrenechea e Mazzitelli. In avanti Soulé e Baez in appoggio a Cuni.

Primo tempo

La prima occasione è giallorossa. Al 7' direttamente da calcio d'angolo Dybala chiama Turati alla deviazione in allungo. Al 18' si vede il Frosinone. Grande accelerata di Cuni che riceve un pallone a scavalcare la difesa, prova ad aggirare Rui Patricio e calcia a botta sicura trovando però soltanto l'esterno della rete. Qualche istante dopo si fa male Romagnoli, entra Brescianini con il passaggio al 4-3-3. Al 21' si sblocca la partita. Palla in verticale di Mancini, velo di Dybala che serve Lukaku ben piazzato in zona centrale. Il belga controlla, sterza su due avversari e lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Turati. I ciociari reagiscono sempre con Cuni, la sua conclusione al volo non inquadra lo specchio. Al 30' Lukaku ci prova con una gran conclusione di potenza, ottima risposta di Turati che respinge con i pugni. Il Frosinone chiude in avanti con una discesa di Marchizza. Arriva la chiusura difensiva di Cristante che ferma tutto.

Secondo tempo

Il Frosinone prova ad alzare il baricentro mentre i giallorossi preferiscono agire di rimessa. Al 57' numero di Dybala: la Joya mette in mezzo, arriva l'intervento provvidenziale di Mazzitelli. Ancora padroni di casa pericolosi. Bove in scivolata tenta di appoggiare in rete un ottimo suggerimento di Dybala. Turati riesce ad intercettare. La squadra di Di Francesco si renda ancora pericolosa con un cross basso di Mazzitelli su suggerimento di Soulé. Brescianini tenta l'inserimento centrale ma non arriva ad agganciare il pallone. I giallorossi controllano la partita e all'83' chiudono la partita. Perfetto il tempismo di Pellegrini che sfrutta il traversone di Dybala direttamente da calcio di punizione, anticipa tutti sul secondo palo e deposita in rete sfruttando anche l'uscita non impeccabile di Turati.

Il tabellino

ROMA (3-5-2) - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp (70' Kristensen), Bove, Paredes, Pellegrini (85' Aouar), Spinazzola; Dybala (90+1' Azmoun), Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Zalewski, Pagano, Costa, Pisilli, El Shaarawy. Allenatore: Josè Mourinho

FROSINONE (3-4-2-1) - Turati; Monterisi, Romagnoli (19' Brescianini), Okoli; Oyono, Barrenechea (86' Ibrahimovic), Mazzitelli (86' Bourabia), Marchizza; Soulé, Baez (62' Caso); Cuni (62' Cheddira). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Reinier, Garritano, Kvernadze, Bidaoui. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: Lukaku (R) 21', Pellegrini (R) 83'

Ammoniti: Barrenechea (F), Karsdorp (R), Soulé (F)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)