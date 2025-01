Sì dello United: Garnacho vicino al Napoli. Danilo torna in Brasile, Balo lascia Genova

Ascolta ora 00:00 00:00

Avanti tutta. Il Napoli si avvicina a Garnacho, offerti 55 milioni al Manchester United, che appare propenso ad accettare la proposta azzurra. L'esterno offensivo argentino ha già detto si al club di De Laurentiis: pronto un contratto fino al 2029 più opzione per il 2030. Il ricavato della cessione del talento classe 2004 verrà reinvestito dai Red Devils sul gioiellino del Lecce Dorgu: sul piatto 35 milioni per convincere i salentini a cedere l'esterno. I giallorossi, però, preferirebbero trattenerlo fino al termine della stagione. Motivo per cui non va sottovalutato l'inserimento proprio del Napoli sul terzino, che verrebbe lasciato dagli azzurri alla corte di Giampaolo sono a giugno.

Sfuma invece l'arrivo di Danilo (Juve), che tornerà in Brasile al Flamengo. A questo punto Conte dovrà decidere se trattenere Rafa Marin (promesso al Villarreal) o farsi acquistare un altro centrale. Ore calde sull'asse Italia-Inghilterra: il City vuole Cambiaso e Douglas Luiz dalla Juventus; mentre è atteso in queste ore Walker che approderà al Milan in prestito con diritto di riscatto. Alla Roma Rensch (Ajax) e Gollini (Atalanta), Balotelli verso l'addio al Genoa.

A proposito di attaccanti, il Monza ci prova per Jovic (Milan) mentre Ancelotti ha rilanciato sul proprio futuro: «Non ho assolutamente deciso di lasciare il Real. Spero di restare altri 4 anni come il presidente Perez».