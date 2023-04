Salernitana-Inter: ecco dove vederla e le probabili formazioni

L'Inter di Simone Inzaghi è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e nelle ultime cinque uscite ha vinto contro il Lecce e perso ben quattro volte. L'avversario di questo pomeriggio dei nerazzurri, alle ore 17, sarà la Salernitana di Paulo Sousa che nelle ultime cinque uscite, invece, ha ottenuto una vittoria e quattro pareggi ed occupa attualmente il 14eimo posto della classifica a quota 28 punti con un margine rassicurante di 9 punti sulla zona salvezza.

L'Inter occupa invece il quarto posto in coabitazione con la Roma di José Mourinho a quota 50 punti, uno in meno rispetto al Milan terzo e cinque in meno rispetto alla Lazio seconda e attenzione perché nelle "retrovie" c'è anche l'Atalanta di Gasperini a quota 48 punti. Per i nerazzurri c'è un solo risultato possibile, per arginare una crisi che sembra senza fine in campionato, ovvero la vittoria ma non sarà facile su un campo in cui quasi tutte le big hanno sofferto.

Come sta l'Inter

Simone Inzaghi non potrà contare su Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar infortunati e di Danilo D'Ambrosio squalificato. Sul turco c'è ottimismo in vista della sfida d'andata contro il Benfica, mentre sul difensore slovacco filtra un po' di pessimismo e la speranza, qualora non dovesse recuperare per la gara del Da Luz, di rivederlo nel ritorno a San Siro il prossimo 19 aprile. Il tecnico nerazzurro non si fida della Salernitana e non dovrebbe fare troppo turnover con la difesa a tre con Darmian-Acerbi-Bastoni davanti ad Onana. Dumfries e Dimarco sugli esterni (con Bellanova e Gosens a fare la staffetta per farli rifiatare). In mezzo al campo scelte "obbligate" con Barella, Brozovic e Mkhitaryan.

Anche in questo caso Asllani scalpita ma non dovrebbe partire dal primo minuto. In attacco tornerà la Lu-La con Romelu Lukaku che vuole mettersi alle spalle le polemiche dopo l'espulsione avvenuta in Coppa Italia contro la Juventus (con tanto di gol su rigore). Lautaro Martinez, invece, vuole tornare al gol in vista della Champions League per mettersi alle spalle un momento non positivo. Dzeko e Correa pronti alla staffetta a gara in corso.

Come sta la Salernitana

Come detto, la squadra campana è reduce da una buona striscia di risultati e i 28 punti in classifica fanno stare abbastanza sereni. Paulo Sousa potrà contare su tutta la rosa tranne che su Fazio, Mazzocchi e Crnigoj. La formazione dovrebbe già essere fatta con Gyomber, Daniliuc e Pirola davanti ad Ochoa. Sambia e Bradaric sugli esterni con Coulibaly e ballottaggio tra Maggiore e Bohinen a metà campo. In attacco l'ex Candreva e Dia alla spalle di Piatek.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. Allenatore Paulo Sousa

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi

Dove vedere la partita

Salernitana-Inter si disputerà oggi venerdì 7 aprile 2023 allo stadio Arechi di Salerno, anticipo di campionato in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica in programma martedì 11 aprile. Calcio d'inizio alle ore 17 di oggi, con la sfida che sarà visibile su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv, oltre che per console (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.