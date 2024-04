Salernitana-Sassuolo, i granata recuperano un doppio svantaggio

Alla vigilia della sfida Salernitana e Sassuolo avevano un comune obiettivo: vincere. La classifica, del resto, piange per entrambe le squadre. Forse, però, è stata la paura di perdere ad influire sulla gara. Granata e neroverdi si devono accontentare di un pareggio che, punti alla mano, serve poco ad entrambi.

Partita tesa. Nella fase iniziale del primo tempo buon ritmo delle due squadre. Poi con il passare dei minuti il gioco si fa meno intenso. Il gol annullato a Pinamonti è una sorta di sveglia. A quel punto il Sassuolo inizia a spingere e trova prima la rete del vantaggio con Laurienté e poi il raddoppio con Bajrami. La ripresa si apre subito con un’altra occasione per il Sassuolo. La Salernitana prova a replicare e accorcia le distanze su rigore. La partita sembra cambiare volto ma i granata non riescono più a creare palle gol. Almeno fino al 91’ quando pareggia Maggiore.

Primo tempo

Primi minuti di gioco intensi. Le due squadre si affrontano a viso aperto, consapevoli dell’importanza dei punti in palio. Al 7' prima iniziativa del Sassuolo: Laurentié si libera sulla sinistra e mette al centro il pallone che, però, finisce sull'esterno della rete. I neroverdi provano a fare la partita ma la Salernitana riesce a chiudere bene gli spazi. Con il passare dei minuti il gioco si fa meno intenso. Le due squadre sono molto attente in difesa. Al 29’ la partita ha un sussulto. Pinamonti fa partire un preciso tiro che supera Costil. La gioia per il Sassuolo dura poco. L’arbitro, richiamato al Var, annulla la rete per fuorigioco.

Al 37, però, i neroverdi passano in vantaggio. Contropiede iniziato da Laurienté, palla a Bajrami che serve ancora Laurienté: il centrocampista batte Costil in uscita. Per la Salernitana è il 30° gol subito nel primo tempo in 31 partite. Passano solo 7 minuti e il Sassuolo raddoppia. I neroverdi sfruttano un errore in fase di costruzione dei granata. Palla recuperata da Pinamonti, l’attaccante serve Bajrami che senza ostacoli appoggia in rete.

Secondo tempo

Al 47' ci prova ancora Laurienté con un tiro da fuori area: la palla esce di poco. La partita cambia al 50’ quando viene fischiato un rigore per la Salernitana per un fallo di Doig su Pierozzi. Sul dischetto va Candreva che batte l’estremo difensore dei neroverdi. A quel punto la Salernitana, non avendo più niente da perdere, inizia a spingere forte. Sbilanciata in avanti, la formazione di Colantuomo rischia.

Al 55' doppia occasione per Laurienté: Costil sventa il pericolo. Al 66' ancora un’occasione per il Sassuolo: Defrel calcia in porta ma la palla esce di poco sul fondo. La Salernitana prova ad attaccare ma non riesce a costruire nitide palle gol. Il Sassuolo controlla bene fino al 91’ quando Zanoli serve Maggiore che arriva in corsa e batte Consigli.

Il tabellino

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi (85’ Simy), Manolas (77’ Vignato), Pirola, Bradaric; Tchaouna (77’ Boateng), Maggiore, Coulibaly, Gomis (46’ Zanoli); Candreva, Ikwuemesi (64’ Weissmann). Allenatore: Stefano Colantuono

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic (69’ Kumbulla), Ferrari, Doig; Boloca, Bajrami (73’ Matheus Henrique); Defrel (92’ Viti), Thorstvedt (73’ Racic), Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini

Marcatori: 37’ Laurienté (Sas), 44’ Bajrami (Sas), 52’ Candreva (Sal) rig., 91’ Maggiore (Sal)

Ammoniti: Pierozzi (Sal), Maggiore (Sal), Laurienté (Sas), Pirola (Sal), Kumbulla (Sas), Vignato (Sal)

Arbitro: Simone Sozza di Seregno