Salta la sfida di lusso Juventus-Barcellona: ecco cos'è successo

Juventus-Barcellona, amichevole di lusso in programma alle 4.30 (ora italiana) di domenica 23 luglio al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, e valevole per il Soccer Champions Tour non si giocherà. Motivo? Un grave virus gastrointestinale che ha colpito diversi giocatori della rosa dei blaugrana. "FC Barcellona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma al Levi's Stadium, nell'ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale"

FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023

Anche il presidente Joan Laporta ha spiegato come il Barcellona non possa scendere in campo contro la Juventus:

It’s a tough blow. I hope the players recover soon.



FC Barcelona president, @JoanLaportaFCB discusses the cancellation of Saturday’s game against Juventus in Santa Clara pic.twitter.com/KkmDWOawQj — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023

Secondo quanto riporta il quotidiano catalano 'Sport', il virus avrebbe colpito circa 10 calciatori del Barcellona. C'è stato anche un tenativo per riprogrammare la partita ma alla fine è stata annullata ufficialmente per le troppe indisposizioni fisiche. La Juventus scenderà quindi in campo giovedì 27 luglio contro il Milan (ore 4.30 italiane al Dignity Health Sports Park di Carson) prima di chiudere giovedì 3 agosto contro il Real Madrid (ore 1.30 italiane al Camping World Stadium di Orlando).

Manovre di mercato

La Juventus si trovare in America per svolgere la sua tournèe mentre Giuntoli continua il suo lavoro, insieme a Giovanni Manna, per rinforzare e sfoltire la rosa. In attacco tiene sempre banco il tema relativo a Dusan Vlahovic: se dovesse essere ceduto il serbo, il dirigente bianconero si fionderebbe su Jonathan David del Lille che costa circa 60 milioni di euro. Giuntoli ha già trattato con i francesi ai tempi del Napoli quando portò in azzurro Victor Osimhen. Angel Di Maria, Dejan Kulusevski, Leandro Paredes, Arthur e Juan Cuadrado hanno già salutato mentre in procinto di lasciare i bianconeri ci sono Daniele Rugani, Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Denis Zakaria, Weston McKennie.

Timoty Weah e il riscatto di Milik le operazioni in entrata. Sono tanti gli obiettivi dei bianconeri: da Kostantinos Mavronpanos, difensore dello Stoccarda ad Emi Holm dello Spezia fino ad arrivare a Carlos Augusto esterno del Monza che piace anche all'Inter. Non solo perché sugli esterni piace anche Timoty Castagne del Leicester, mentre in attacco non solo David nel mirino di Giuntoli ma anche il tormentone Domenic Berardi, Rasmus Hojlund dell'Atalanta e quel Romelu Lukaku che oggi però sembra più lontano. Infine, in mezzo al campo piace anche l'ex Milan, oggi al Barcellona Franck Kessie.