"Sarò lì per la prossima vittoria". Cardinale esulta (da lontano) per il Milan

Il Milan di Stefano Pioli ha staccato il pass per le semifinali di Champions League e ora attende la vincente del match di questa sera tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Benfica. Il popolo rossonero ha gioito per un traguardo importante che non raggiungeva da 16 anni e anche il numero uno di RedBird Gerry Cardinale, che non era Napoli per impegni lavorativi, si è congratulato con la squadra mandando n messaggio di congratulazioni al tecnico del Diavolo: “Ho tifato per questo risultato, sarò lì per la nostra prossima vittoria". Il numero uno del fondo americano aveva saltato anche la sfida d'andata del Meazza per via di improrogabili impegni lavorativi e ora i tifosi si augurano di vederlo in semifinale.

L'orgoglio del patron

Gerry Cardinale ha mostrato tutta la sua soddisfazione e ha voluto condividere questo momento con Pioli: "Sono così orgoglioso di lei e dei ragazzi. Davvero ben fatto. Ci rende tutti orgogliosi con questa vittoria combattuta. Per favore, invii i miei più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti ai nostri giocatori, allo staff tecnico e alla squadra al completo. Mi dispiace non poter essere presente di persona, ma ho guardato ogni secondo del match e ho tifato per questo risultato. Sarò lì per la nostra prossima vittoria!" . ll patron rossonero, dunque, non è stato presente fisicamente ma ha subito mostrato vicinanza alla squadra e al popolo rossonero per un traguardo molto prestigioso.

Chi è Gerry Cardinale

Cardinale è arrivato al Milan sul finire della scorsa stagione ed ha anche avuto il tempo di festeggiare con i tifosi rossoneri lo scudetto numero 19. Il 53enne ha chiare origini italiane visto che i nonni sono emigrati negli Stati Uniti a Philadelphia, dove è cresciuto e ha studiato. Gerry si laurea presso la prestigiosa Università di Harvard con tanto di lode, vince una prestigiosa borsa di studio per Oxford, dove prende un Master in filosofia, politica ed economia. Da chi lo conosce bene è descritto come un uomo riservato e facoltoso con un patrimonio personale di circa un miliardo di dollari.

Cardinale ha iniziato a lavorare alla Goldman Sachs, una delle più grandi banche d'affari del mondo, di cui ne è diventato poi partner gestendo oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato tra azioni, debito, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale. Successivamente, dopo tanti anni di "gavetta" e duro lavoro ha deciso di fondare RedBird, nato nel 2014. Il suo fondo è specializzato proprio nel settore dello sport e ha nel business sportivo in tutto il mondo.