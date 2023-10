Il Sassuolo cade in casa contro il Monza: Colombo regala i tre punti ai brianzoli

Il Sassuolo perde (0-1) al Mapei Stadium contro il Monza, nella sfida valida per la 7ª giornata di Serie A. Brutto risveglio per la squadra di Dionisi, dopo il pieno di elogi per la doppia impresa contro Juventus e Inter. Prima vittoria esterna della stagione per i brianzoli, che non vincevano dalla seconda giornata (2-0 contro l'Empoli).

Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, gli emiliani fanno più la partita mentre il Monza risponde grazie alla verve di Ciurria. Le occasioni migliori sono dei padroni di casa con Domenico Berardi, protagonista di un duello personale con Di Gregorio e poi con Laurientè che si divora un gol calciando alto da ottima posizione. Nella ripresa scende in campo un Monza molto più arrembante.

La squadra di Palladino spreca un paio di occasioni con Lorenzo Colombo. Al 66' l'attaccante scuola Milan, bravo a liberarsi della marcatura di Tressoldi, si fa perdonare e segna il gol del vantaggio. Sempre Colombo trova il raddoppio allo scadere ma la sua rete viene annullata per un fuorigioco di partenza. Il Sassuolo prova l'arrembaggio negli ultimi minuti ma pecca di lucidità. La squadra di Palladino può dunque festeggiare la prima vittoria in trasferta del campionato.

Con questo successo il Monza sale a 9 punti e raggiunge proprio il Sassuolo, oltre che Frosinone e Torino. Prossimi impegni prima della pausa: i neroversi saranno di scena in trasferta a Lecce (venerdì 6 ottobre alle 20.45), i brianzoli ospitano la Salernitana (domenica 8 ottobre alle 12.30)

La partita

Dionisi schiera Erlic e Tressoldi centrali, terzini Toljan e Vina, in porta Consigli. In mediana Henrique e Boloca. Esterni d'attacco Berardi e Laurienté, Thorstvedt tra le linee, centravanti Pinamonti.

Palladino risponde con la difesa a tre Carboni, Marì e Caldirola, tra i pali Di Gregorio. Sulle fasce Ciurria e Kyriakopoulos, a centrocampo Pessina e Gagliardini. Colpani trequartista dietro Dany Mota e Colombo.

Primo tempo

Si parte subito a ritmi alti. Al 6' la prima occasione per i padroni di casa. Laurentié è imprendibile sulla fascia e lascia sul posto Pablo Mari. L'ala francese tira in porta, Di Gregorio devia in calcio d'angolo. I brianzoli rispondono subito. Ciurria parte da destra per rientrare sul sinistro e calciare a giro, reattivo Consigli nel mettere in corner. C'è grande equilibrio. Al 28' ci prova Pinamonti, para in due tempi Di Gregorio. Il Monza spinge sempre con Ciurria, il suo tiro-cross attraversa tutta l'area prima di finire sul fondo. Poi si accende Berardi. Il numero 10 neroverde ci prova due volte in due minuti, entrambe le volte è bravissimo Di Gregorio. Allo scadere ancora Berardi semina il panico nella difesa brianzola e scarica su Laurienté, che si aggiusta la sfera ma spedisce alle stelle da ottima posizione.

Secondo tempo

Partono meglio gli ospiti. Al 47' Ciurria trova il fondo e va al cross basso sul secondo palo per Kyriakopoulos che con la porta spalancata mette fuori. Subito dopo spunto di Colpani, tocco sotto morbido per la deviazione di Dany Mota che non riesce a centrare la porta. I brianzoli insistono e creano altre due palle gol. Le spreca entrambe Colombo. Al 55' su servizio di Ciurria centra in pieno Tressoldi. Poi la punta scuola Milan ci prova con una bella girata, mette in angolo Consigli. Al 66' sempre Colombo vince il duello con Tressoldi si porta la palla sul destro e batte sul primo palo Consigli. Al 79' il Monza va vicino al raddoppio. Ciurria serve al centro Birindelli. Alta sopra la traversa la sua conclusione. Si vede il Sassuolo con Mulattieri, blocca a terra Di Gregorio. All'87' arriva il raddoppio del Monza sempre con Colombo, l'attaccante parte però da posizione di fuorigioco. Gli ultimi sussulti neroverdi li regalano prima Laurienté che calcia debolmente poi nel recupero Ferrari, è bravo Di Gregorio a respingere coi pugni. Il Monza può festeggiare una vittoria importantissima.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (69' Ferrari), Vina (61' Pedersen); Henrique (82' Castillejo), Boloca; Berardi, Thorstvedt (46' Bajrami), Laurientè; Pinamonti (61' Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Obiang, Bajrami, Ceide, Volpato. Allenatore: Alessio Dionisi

MONZA (3-4-1-2) - Di Gregorio; Carboni (53' D'Ambrosio), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina (53' Machin), Gagliardini, Kyriakopoulos (76' Papu Gomez); Colpani (71' Birindelli); Dany Mota (71' Vignato), Colombo. A disposizione: Gori, Sorrentino, Donati, Izzo, Cittadini, F. Carboni, Pedro Pereira, Akpa Akpro, V. Carboni, Maric. Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Colombo (M) 66'

Ammoniti: nessuno

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)