Sassuolo-Lecce finisce 0-3. Per i giallorossi salvezza vicina

Colpaccio Lecce al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La formazione guidata da Luca Gotti ha battuto nello scontro diretto per la salvezza il Sassuolo per 3-0.

Primo tempo totalmente a favore dei salentini che vanno in gol per due volte nei primi 15 minuti. Una mazzata tremendo per i padroni di casa che faticano a replicare. Il Lecce va vicino al tris prima con Piccoli e poi con Oudin. Nella ripresa la musica non cambia. Gli ospiti continuano a controllare il gioco e segnano con uno scatenato Piccoli. Con questa vittoria il Lecce sale a quota 35, ben 8 punti sulla terz'ultima (Frosinone a 27 ma con una gara in meno). Il Sassuolo, invece, resta penultimo a quota 26 punti.

Primo tempo

Avvio molto cauto per le due squadre che preferiscono studiarsi. La partita, però, cambia subito rotta. La prima occasione della partita coincide con il vantaggio degli ospiti. È l’11’ quando Oudin calcia alla perfezione una punizione dalla trequarti di sinistra. La palla arriva sul secondo palo dove è appostato Gendrey che colpisce di testa: Consigli è battuto.

Il Sassuolo è spiazzato dalla rete subita. E così, invece di rispondere, subisce il secondo gol dopo pochi minuti. Gallo crossa rasoterra servendo Dorgu che si infila tra i centrali neroverdi e segna con un potente tiro. Al 24' cerca di replicare il Sassuolo. Cross di Ferrari dalla trequarti, Pinamonti stacca di testa: la sfera sfiora il palo con il portiere leccese rimasto immobile.

I padroni di casa provano a spingere ma il Lecce chiude bene gli spazi per, poi, ripartire in contropiede. I neroverdi allora ci provano con i tiri dalla distanza, ma in maniera imprecisa. Quello di Bajrami viene ribattuto mentre la conclusione di Toljan di sinistro termina lontano dalla porta difesa da Falcone.

Il Lecce quando si avvicina all’area avversaria sa come rendersi pericoloso. Al 41' tris sfiorato. Krstovic serve Piccoli in area, ma l'attaccante viene fermato da Erlic a due passi dalla porta. Passano solo tre minute e Lecce ancora vicino al gol. Piccoli si libera di Erlic ed entra in area e mette la palla al centro. Oudin a porta vuota non riesce nella deviazione vincente.

Secondo tempo

Nonostante il doppio vantaggio parte forte ancora il Lecce. Colpo di testa di Krstovic: Consigli para. Al 54' Oudin, da destra, serve un gran pallone a Dorgu che si inserisce dalle retrovie. Il centrocampista effettua un tiro che viene deviato da Ferrari a portiere battuto. Quattro minuti dopo il match praticamente si chiude per il tris del Lecce. Gli ospiti recuperano palla. Krstovic lancia Piccoli che arriva davanti a Consigli e lo batte.

Al 66’ ospiti vicini al poker. Dorgu al limite dell'area finta il tiro e serve Piccoli fermato da Consigli che compie un intervento disperato in uscita. Il Sassuolo, in enorme difficoltà, prova a segnare il gol della bandiera con un colpo di testa di Mulattieri: Falcone blocca sulla linea di porta.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Viti (46’ Doig); Thorstvedt (65’ Lipani), Henrique; Defrel (46’ Mulattieri), Bajrami (46’ Volpato), Laurienté (84’ Ceide); Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey (84’ Venuti), Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Blin, Rafia (55’ Gonzalez), Dorgu (75’ Berisha); Krstovic (84’ Pierotti), Piccoli (75’ Sansone). Allenatore: Luca Gotti

Marcatori: 11’ Gendrey (Lec), 15’ Dorgu (Lec), 60’ Piccoli (Lec)

Ammoniti: Laurienté (Sas)

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1