Sassuolo-Salernitana, tanti gol ma un pareggio che non accontenta nessuno

Un partita divertente che, però, finisce con un pareggio che non accontenta nessuno. Nella prima gara che ha aperto la 12esima giornata di campionato Sassuolo e Salernitana non sono andati oltre un 2-2 che lascia ad entrambe le squadre l’amaro in bocca.

Le due squadre avevano bisogno di punti. Per entrambe, infatti, questo inizio di campionato è stato decisamente negativo. Forse anche più del dovuto. Gli emiliani sono stati fino a questo momento molto altalenanti. I neroverdi hanno compiuto grandi imprese contro big del calibro di Juve e Inter (due vittorie, per di più consecutive) e prestazioni più modeste contro squadre che puntano a salvarsi. I campani, invece, fino alla partita di questo pomeriggio erano l’unica squadra di Serie A a non avere ancora vinto. Non va dimenticato che i granata sono già passati da un cambio di allenatore (Inzaghi ha preso il posto di Paulo Sousa dopo l’ottava giornata). Una mossa che non ha ancora prodotto i risultati sperati: un pareggio (due se si considera la partita odierna) e due sconfitte.

Il primo tempo è stato molto vivace e ricco di gol. La sblocca subito la Salernitana con un gol di Ikwuemesi. Il Sassuolo prova a rispondere ma è la Salernitana che con Dia raddoppia. Il Sassuolo non si arrende e accorcia le distanze Thorstvedt. A questo punto i neroverdi spingono al massimo sfiorando diverse volte il pareggio. Nel secondo tempo forte pressione del Sassuolo che riesce a riequilibrare la gara con Thorstvedt. La Salernitana è in difficoltà. Il Sassuolo la prova a vincere ma i granata resistono. Appuntamento con la vittoria ancora rinviato per i campani.

Primo tempo

La partita si apre subito con un gol. È la Salernitana a passare in vantaggio con Ikwuemesi che al 5’ trova scoperta la difesa del Sassuolo, si invola verso la porta e batte Consigli. Con questo gol i granata interrompono una serie negativa: in campionato la Salernitana era l’unica squadra che non aveva ancora segnato nei primi 30 minuti di gioco. Il Sassuolo non ci sta e prova subito a rispondere. Al 10' grande apertura di Berardi per Castillejo che controlla e incrocia al volo: Ochoa in tuffo sventa il pericolo. Partita molto vivace.

Al 17’ la Salernitana gela ancora il Mapei Stadium. Dia raccoglie il pallone in area e va in gol con un preciso e potente tiro di destro sotto la traversa. Al 29’ grande occasione per Berardi. L'esterno neroverde si accentra e scarica un sinistro potente di controbalzo che termina fuori di poco. Una fiammata che anticipa di poco il gol per il Sassuolo. Al 36’ cross di Berardi, Defrel riceve e fa la sponda di testa per Thorstvedt che trafigge il portiere granata. Passa solo un minuto e Pinamonti fa partire un tiro a giro, col destro che si stampa sul palo. Il Sassuolo ci crede e spinge forte. Al 38’ è Berardi a rendersi pericoloso ma Ochoa para con sicurezza. Cinque minuti dopo ci prova Boloca con un tiro da fuori area ma manca di poco lo specchio.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco inizia come era finita la prima e, cioè, con il Sassuolo che attacca forte. Pinamonti ci prova di destro ma la palla finisce alta. Due minuti dopo è ancora Pinamonti a rendersi pericoloso: l’attaccante col destro dal vertice dell'area di rigore ma non centra lo specchio. Lo sforzo del Sassuolo per trovare il pari è ricompensato. Al 52’ Vina crossa rasoterra, Pinamonti fa sfilare per Thorstvedt che di prima intenzione trafigge il portiere. La Salernitana è in grande difficoltà. Al 61’ cross di Defrel per Pinamonti che colpisce di testa ma non riesce a indirizzare bene la palla verso la porta.

Il Sassuolo preme e la Salernitana non riesce ad uscire dalla propria trequarti. La stanchezza, però, si fa sentire. Nonostante questo il Sassuolo è sempre il più pericoloso. All’86’ il nuovo entrato Mulattieri la gira col destro sul palo lontano ma colpisce il palo. Sulla ribattuta Berardi va a botta sicura ma Ochoa compie un grande intervento. La gara si conclude dopo 4 minuti di recupero.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Defrel (72’ Laurienté), Castillejo (72’ Volpato); Pinamonti (81’ Mulattieri). Allenatore: Dionisi

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc (46’ Bradaric), Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen (60’ Legowski), Maggiore (84’ Martegani); Tchaouna (55’Candreva), Dia; Ikwuemesi (55’ Simy). Allenatore: F. Inzaghi

Marcatori: Ikwuemesi (Sal), Dia (Sal), Thorstvedt (Sas), Thorstvedt (Sas)

Ammoniti: Ikwuemesi (Sal), Toljan (Sas), Thorstvedt (Sas)

Arbitro: Davide Ghersini di Genova