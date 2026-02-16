Saviano: "Campionato falsato". E Marotta: "Non so nemmeno chi sia lui..."

Acque agitate in queste ore in casa Inter ma non solo: l’espulsione di Kalulu dalla gara Inter-Juventus per l’inesistente fallo del calciatore bianconero ai danni di Bastoni crea polemiche infinite delle quali prende parte anche lo scrittore Roberto Saviano che attacca duramente l’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, la cui risposta non si è fatta attendere.

Cosa ha detto Saviano

Sul proprio profilo ufficiale Instagram, Saviano attacca l’ad dell’Inter sul piano personale. “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”, scrive sul social con la foto dell’ad in primo piano. Nel post, poi, aggiunge che “la rabbia di Chiellini sembra la rabbia di chi sa come funzionano le cose con Marotta. Il campionato italiano oggi è falsato, e se pure l’Inter lo vincesse non varrebbe nulla”.

Lo scrittore parla apertamente delle vicende legate alle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel tifo organizzato dello stadio che non sono “fantasie da bar. Sono temi finiti nelle aule giudiziarie, nelle carte, nelle indagini”. Nel suo post, lo scrittore aggiunge che non si parla di Inter contro altri. “Non è una questione di colori. Il problema non è il calcio, il calcio è la manifestazione del problema. Nel calcio italiano, le condizioni normali sembrano l’eccezione. E finché sarà così, ogni vittoria sarà accompagnata da un’ombra”.

La risposta di Marotta

Queste affermazioni non sono di certo passate inosservate con Marotta che ha già dato mandato ai suoi legali per le parole dello scrittore che afferma di non conoscere. “Le dichiarazioni di Roberto Saviano? C’è dispiacere come uomo, io non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazioni da parte degli avvocati”. Passando poi all’esclusivo discorso del campo, Marotta risponde anche al macroscopico errore dell’arbitro La Penna e della reazione del difensore Bastoni che si è lasciato cadere.

“Ci troviamo davanti a un errore di un giovane, qualcosa di ordinario, non straordinario. Ma c’è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quanto accaduto. Il giocatore in primis è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quello che è successo”.