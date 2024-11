Ascolta ora 00:00 00:00

Campionato svizzero, detto Super League, partita Zurigo-Young Boys, minuto 79, Joel Monteiro, vaga somiglianza con Rafa Leao, per origine portoghese però di nazionalità elvetica, cade in area di rigore, dopo un contrasto di gioco.

L'arbitro Urs Schnyder non fischia la punizione e fa proseguire il gioco, l'astuto Monteiro si toglie la scarpa e punta l'arbitro che è pure vestito di rosso, dunque il bersaglio è facile ma la mira, tipo alcune soluzioni del collega Leao, non è eccellente e dunque la calzatura colpisce in pieno Kryeziu, difensore avversario che si accascia e si contorce. Che fa Monteiro? Allunga le braccia in avanti, stringe i denti consapevole di averla fatta oltre, con una smorfia del viso chiede scusa, lui voleva beccare Urs e per niente affatto centrare il centrocampista svizzero-kosovaro che ormai giace, mentre attorno non sanno se ridere o chiamare un'ambulanza per trasferire al manicomio il lanciatore dell'anno.

Punito

con il cartellino rosso, il robusto Joel, sconsolato, è uscito dal campo tenendo fra le mani l'oggetto del tiro a segno. Dalla scarpa d'oro, di Rodri, al lancio della scarpa di Monteiro. È il bello della diretta, in faccia.