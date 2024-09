Schillaci resta ricoverato. Gli auguri di Baggio: "Forza Totò"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore di grande preoccupazione per Totò Schillaci, ricoverato nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Civico di Palermo in gravi condizioni. L'eroe di Italia '90 è in cura da qualche anno per un tumore e, nel corso delle ultime ore, sono circolate numerosi voci sul suo reale stato di salute. La famiglia, tramite i suoi canali social, ci ha tenuto a fare chiarezza. Nel frattempo il mondo del calcio si è stretto all'ex bomber della Nazionale e della Juventus. Auguri speciali di pronta guarigione sono arrivati anche dalla seguitissima fan page di Roberto Baggio. Abbracciati e avvolti nelle loro maglie azzurre delle notti magiche di Italia 90. I due eroi di quel mondiale, immortalati in scatti dell'epoca e che il profilo instagram gestito dalla famiglia del centravanti palermitano rilancia in queste ore di apprensione, insieme alla pagina dei fan del Divino Codino.