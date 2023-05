Scudetto Napoli, la Fico mantiene la promessa: bagno in bikini

Lo aveva annunciato ai microfoni de "Le Iene" quando l’obiettivo dello scudetto era ancora una impresa lontana e tutta da costruire. Poi, in un'intervista rilasciata proprio a ilGiornale.it, a sogno realizzato aveva garantito di essere pronta a onorare la sua promessa. E, alla fine, il fioretto lo ha davvero mantenuto. Raffaella Fico, l’incantevole showgirl tifosissima del Napoli, ha fatto il bagno in mare per celebrare la conquista dello scudetto da parte degli azzurri.

"Farò un bagno freddo con il costume molto succinto, particolare", aveva detto l’artista a Filippo Roma, inviato della trasmissione di Italia 1. Quest’ultimo, però, non si era accontentato. " In topless?", aveva rilanciato Roma. E la Fico, dopo una risata, aveva a sua volta replicato: " Probabilmente potrebbe esserci un topless" . La showgirl non era stata la sola a fare promesse. Perché anche altri tifosi vip del Napoli avevano illustrato i fioretti a cui si sarebbero sottoposti non appena raggiunto l’obiettivo scudetto. Tra questi figurano Alessandro Siani, Gigi D'Alessio, Francesco Paolantoni e l’ex sindaco della città partenopea Luigi De Magistris.

L’attenzione di molti, non ce ne vogliano i tifosi vip appena citati, era concentrata in particolare sulla Fico. La showgirl, come dicevamo, ha mantenuto la parola. Il tuffo in mare, rigorosamente con un costume azzurro, c’è effettivamente stato. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere delle "Iene".

“Ciao!!! Campioni d’Italia", grida la Fico mentre è impegnata a nuotare. Non solo. Perché la showgirl, visibilmente divertita, intona anche la canzone che è divenuta una sorta di inno del Napoli: " Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore…". La Fico, una volta tornata sulla spiaggia, evidenzia che l’acqua era freddissima ma, nonostante tutto, così facendo ha mantenuto la promessa. Capitolo chiuso? Solo in parte. Perché allo stesso tempo la showgirl ha annunciato di essere pronta a un nuovo tuffo in caso di scudetto il prossimo anno. Un bis? Forse. Ma potrebbe esserci anche una sorpresa. La Fico, infatti, non esclude che possa esserci "anche qualcosa di diverso" .

Cosa, non si sa. Del resto è troppo presto per pensare al nuovo fioretto. E se il Napoli vincesse la Champions League? Alle Iene non lo dice ma, ritornando alla intervista rilasciata a ilGiornale.it qualche giorno fa, la Fico aveva spiegato: "Con calma. Intanto onoriamo questa, poi dopo si vedrà" . I tifosi azzurri, e forse non solo, aspettano con curiosità l'annuncio del prossimo fioretto.