La seconda settimana di CR7 in Arabia Saudita: ecco la casa in cui vive

L'avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al-Nassr sta per cominciare. Il debutto del campione portoghese nella Saudi Pro League è fissato per il 22 gennaio per il match contro l'Al-Ettifaq. Il trasferimento in Arabia Saudita, avvenuto negli ultimi giorni dell'anno, ha suscitato grande clamore ed è destinato a segnare una nuova frontiera per il calcio mondiale.

Dell'ingaggio faraonico, delle ville lussuose e dei benefit da nababbo, di cui godrà Ronaldo a Ryiad si è discusso molto nelle ultime settimane. Ma di preciso quanto guadagnerà per tutta la durata del contratto? Dove andrà a vivere con la compagna Georgina Rodriguez e i suoi figli? Scopriamolo subito.

Quanto guadagnerà CR7?

L'accordo prevede uno stipendio di 200 milioni di euro all’anno per due anni e mezzo, fino a giugno 2025 quando smetterebbe di giocare a calcio, per un totale di 500 milioni di euro in tutto. Ma il suo ruolo non finisce qui: al portoghese verrebbero dati altri 500 milioni di euro dal giugno 2025 fino al 2030 per la sua funzione di ambasciatore dell'Arabia Saudita al fine di far ottenere i Mondiali di calcio del 2030 insieme a Egitto e Grecia. In totale un miliardo di euro fino al 2030, la cifra più alta mai data nella storia del mercato calcistico.

Facendo due calcoli si tratta di 16,6 milioni di euro al mese e quindi 547.945 euro al giorno, 22.831 euro all'ora, 380 euro al minuto e infine 6,34 euro al secondo. Ci saranno inoltre altri privilegi esclusivi. Innanzitutto tutti i membri della famiglia verranno scortati da un’agenza di sicurezza privata che seguirà ogni loro passo. Ronaldo avrà a disposizione cinque macchine che potrà utilizzare a proprio piacimento, un supermercato privato, e un negozio con l’accesso esclusivo. Per la propria alimentazione, tre ristoranti stellati saranno pronti ad esaudire ogni suo desiderio culinario, mentre per gli allenamenti ha chiesto e ottenuto una piscina olimpionica, due campi di calcio, un campo di basket e due palestre attrezzatissime.

Dove vivranno Ronaldo e Georgina?

Al momento, non ha ancora deciso ma può "consolarsi" con un alloggio degno di un vero e proprio re nella capitale Riyad. Prima di scegliere con tutta calma la sua abitazione Ronaldo e la sua famiglia soggiornano nella Kingdom Tower, una dimora da sogno, tra le migliori che l'Arabia Saudita può offrire. La Kingdom Suite si estende su due piani, nell'edificio che può contarne addirittura 99. Sono addirittura 17 le stanze occupate dal clan Ronaldo, che comprende famiglia, amici e addetti alla sicurezza.

Il costo della suite, non è nemmeno elencato sul sito web dell'hotel. Si può prenotare o bloccare solo in forma privata, come l'adiacente "Royal Suite". Ci si può fare un'idea sulla base del prezzo della "Presidential Suite", più piccola delle altre: 3300 sterline (3700 euro) a notte. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si stima che il conto dell'hotel per CR7 e il suo entourage sarà complessivamente di circa 250mila sterline (284mila euro) per il periodo preventivato di un mese, necessario affinché il portoghese possa scegliere la sua residenza definitiva in Arabia. Nel frattempo potrà godere i lussi della Kingdom Suite, mica male.

Oltre all'impareggiabile panorama garantito dal fatto di trovarsi tra il 48° e il 50° piano dell'hotel, si tratta di un vero e proprio alloggio a cinque stelle come si può leggere nella stessa descrizione del sito: "Intrattiene gli ospiti con una vista impareggiabile di Riyadh. Soggiorno superlativo, ufficio privato, sala da pranzo e sala multimediale. Tutto contribuisce a conferire un senso unico di esclusività a questa versatile suite, che dispone di stanze elegantissime". C'è ovviamente la possibilità di accedere a tutti i comfort, ovvero piscina, sala massaggi, Spa, gustando anche cibo di primissima qualità proveniente da "Cina, Giappone, India e Medio Oriente, con gli ingredienti più freschi su ordinazione".

La nueva casa de Cristiano Ronaldo



El portugués se quedará en este hotel hasta que encuentre un apartamento para él y su familia



Cristiano pagará al mes lo que cobra en algo más de 12 horas con el Al-Nassr...



A tal proposito gli chef mettono a disposizione piatti esclusivi assecondando ogni richiesta di Ronaldo. Per questo è fornito un servizio esclusivo di ristorazione in camera per il calciatore e la sua famiglia che godono della massima privacy. Al personale infatti è stato chiesto di non infastidire la star con selfie e o autografi. La scelta di soggiornare in questo hotel, ha convinto anche Georgina. La compagna di CR7 ha trovato di suo gradimento la possibilità di avere negozi di brand di lusso a portata di mano, nei ricchissimi centri commerciali della zona. Del resto come avrebbe potuto dire di no.

Le case lussuose di Ronaldo

Intanto Ronaldo e Georgina stanno cercando anche la nuova casa, e la scelta potrebbe ricadere su uno dei quartieri più prestigiosi della città come Al Muhammadiyah, noto per i suoi ristoranti di fascia alta, o Al Nakheel, popolare tra le famiglie grazie alle sue scuole internazionali. Tra le proprietà nel mirino c'è un palazzo da circa 12 milioni di sterline, che può contare su otto camere da letto, una piscina olimpionica e tre ville aggiuntive nei suoi dintorni. La lussuosa residenza si trova nel quartiere di Al Macqa, a sole tre miglia da Msool Park, e comprende alloggi per cameriere e autisti. Una nuova super casa da aggiungere al suo già eccezionale parco immobiliare all'orizzonte.

Per chi non lo sapesse le ville lussuose sono una vera mania per il fuoriclasse portoghese, che pochi mesi fa ha acquistato la casa più costosa del Portogallo. È ancora in costruzione e sorgerà a Quinta da Marinha, in una delle zone costiere più esclusive del Paese, con un valore di 21 milioni di dollari. La nuova villa sorgerà a soli 20 chilometri da Lisbona e si svilupperà su una superficie di circa 3.000 metri quadrati con palestra, campo da tennis, due piscine e un'area parcheggio immensa per l'enorme collezione di automobili di lusso della coppia. La casa gode inoltre di una vista panoramica unica dell'Oceano Atlantico. Il progetto sarà curato probabilmente da Paula Brito, fidata decoratrice e amica di Georgina. Rubinetti in oro massiccio, pannelli solari, sistema di riscaldamento intelligente, marmo italiano e un murale disegnato da Louis Vuitton sono alcuni dei dettagli che stanno emergendo sulla villa che verrà completata probabilmente in quattro anni.

Il ricco patrimonio immobiliare di Ronaldo non finisce qui. Quando nel 2010 il portoghese approdò al Real Madrid, scelse l'esclusiva zona residenziale di La Finca a Pozuelo de Alarcón, dove vivono anche altri calciatori del Real Madrid oltre che cantanti, vip e imprenditori. Disegnata da Joaquin Torres, conosciuto come l’architetto dei famosi, la villa è ubicata dentro un'area di 4.5000 che comprende una grande piscina e un giardino con vegetazione autoctona. In totale ha 900 metri quadrati di superficie e un garage per le auto dove il campione custodisce alcune delle sue lussuose fuoriserie. All'ingresso c'è un ampio salone, un cortile interno per dare la sensazione di spazio aperto e 5 camere tipo suite. Senza dimenticare la stanza principale: un salone con due 2 bagni di marmo. Per non farsi mancare nulla c'è anche una criosauna, una palestra completa e una sala riservata esclusivamente ai suoi trofei. Secondo i media portoghesi, vendendo la casa di La Finca e le auto di lusso, potrebbe ricavare almeno 22 milioni di euro.

Fino a poco tempo fa, Ronaldo possedeva anche un super attico a New York, più precisamente nella Quinta Strada, proprio nel cuore di Manhattan, nientemeno che nella Trump Tower. Nel 2015 CR7 aveva acquistato il prestigioso appartamento, sborsando l'equivalente di 16 milioni di euro per aggiudicarselo. Il lussuoso appartamento di ben 223 metri quadrati, era pieno di specchi e marmi e godeva di una meravigliosa vista su Central Park. All'epoca Donald Trump era soltanto un candidato alle presidenziali. Successivamente l'approdo del tycoon alla Casa Bianca con tutte le polemiche connesse, creò non poche difficoltà al portoghese. Addirittura i suoi fan firmarono una petizione perché il loro beniamino si liberasse dell'appartamento che in qualche maniera creava un legame con l'allora presidente degli Stati Uniti.

Forse anche per via di queste pressioni mediatiche, nel 2019 il calciatore decise di mettere in vendita l'immobile per 9 milioni di dollari circa, ma poi il prezzo è calato ulteriormente. Un po' per il Covid, che ha fatto abbassare il costo del mattone, un po' per il fatto che i possibili acquirenti si lasciavano scoraggiare dalle procedure di sicurezza da seguire per visionare la casa, visto che Donald e Melania Trump alloggiavano spesso nello stesso edificio. A quanto pare per accedere alla Trump Tower si devono superare controlli simili a quelli aeroportuali.

Ebbene pochi mesi fa il super attico è stato venduto per 7,18 milioni di dollari, ovvero oltre 11 milioni di dollari in meno rispetto a quanto era costato. Una bella minusvalenza per CR7, che per fortuna con la nuova casa in Arabia Saudita troverà di sicuro il modo per consolarsi.