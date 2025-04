Il segreto del paese lucano che tifa per il Boca Junior di Maradona

Asd Marmo Platano (Facebook)

Ascolta ora 00:00 00:00

Ma perché mai un club di promozione lucana ieri ha giocato con la maglia del Boca Junior? Non si tratta del vezzo (tra il romantico e l’infantile) che a volte spinge le squadre dilettantistiche (accade il più delle volte con quelle formate da bambini o da calciatori “diversamente giovani”) a scendere in campo sfoggiando divise cloni dei completini di squadre famose. Ma nel caso dei fantastici 11 ragazzi del Marmo Platano - ieri sconfitto 4-1 in casa allo stadio “Rigamonti” di Muro Lucano (Potenza) dall’Atletico Montalbano (paese in provincia di Matera, senza legame alcuno col celebre commissario siculo) - il “travestimento” era perfettamente legittimo, anzi addirittura doveroso.

Infatti due illustri cittadini “muresi” emigrati in Argentina in cerca di fortuna, i fratelli Juan e Teodoro Farenga, il 3 aprile 1905 furono tra i fondatori del sodalizio gialloblu, simbolo da sempre della migliore scuola calcistica argentina, e non solo per merito di un certo Diego Armando Maradona che del Boca era pazzamente innamorato. (le immagini del Pibe de oro, in versione ultrà, nella tribuna d’onore della “Bombonera” hanno fatto il giro del mondo). Occhio dunque alle date: pochi giorni fa ricorreva il 120° anno della nascita del Boca e quindi i suoi calciatori muresi discendenti dei Farenga hanno pensato bene di onorare la ricorrenza vestendo la stessa maglia cara agli antenati argentini, che poi è anche, per metà, la nazionalità di un giocatore locale sceso ieri in campo per il Marmo Platano: Mauro Pozzoli, bravo attaccante, che da piccolo della stanzetta aveva il poster di Diego. Tuttavia il completo blu scuro con banda orizzontale gialla sfoggiato dai ragazzi del presidente Gianfranco Pucillo non è servito a impressionare gli avversari del Montalbano che se ne sono andati dal “Rigamonti” con il bottino pieno.

Narrano gli esegeti della storia della famiglia Farenga: “Nel quartiere di La Boca, a Buenos Aires, i Farenga furono tra i giovani che diedero vita alla squadra che avrebbe conquistato milioni di tifosi. Fra i giocatori più importanti che hanno vestito questa maglia, nel ventesimo secolo, c’è Diego Armando Maradona che ha vestito questa maglia nella stagione 1981/82 a soli 21 anni, giocando 28 partite e realizzando 40 goal”.

Per la cronaca: negli stessi minuti in cui ieri il Marmo Platano affrontava l’Atletico Montalbano, il Boca Juniors (primo in classifica nella Primers Division) a Buenos Aires nel suo Stadio Alberto Jose’ Armando batteva 1 a 0 l’Atletico Barreca grazie al gol dell’ italo-argentino Rodrigo Battaglia.

Ma dalla leggenda de “La Bombonera” voliamo all’attualità del “Rigamonti” così come descritta dalla stampa lucana: “L’evento di ieri è stato realizzato dall’Asd Marmo Platano in collaborazione con il comune di Muro Lucano e il sindaco Giovanni Setaro, sempre ben lieto di far conoscere la storia dei concittadini muresi che si sono distinti nel mondo dello sport e non solo.

Inoltre a fine maggio la società Marmo Platano realizzerà un importante stage con ragazzi argentini, per regalare a loro un sogno chiamato Futbol”.

Un dono speciale sarà riservato a bambini di nome Diego e/o Armando. Hai visto mai che…