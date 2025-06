"Sei una leggenda del calcio". La foto social di Messi e Baggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Due miti del calcio che hanno lasciato un'impronta indelebile in questo sport: il nostro Roberto Baggio, il "Divin Codino" considerato uno dei più forti calciatori italiani e mondiali di sempre e ben conosciuto in tutto il globo per le magie che ci ha regalato nel corso della sua carriera e Lionel Messi, considerato tra i più forti calciatori di sempre nella storia di questo sport e da molti paragonato a Diego Armando Maradona. Sta facendo il giro del web la foto pubblicata da la "Pulce" in occasione del loro incontro negli Stati Uniti durante il Mondiale per Club in corso.

Le parole di Messi

Sul proprio account Instagram, infatti, Messi ha mostrato uno dei momenti del loro incontro con la maglietta che Baggio gli ha regalato, il suo numero 10 di quando giocava con la Nazionale Italiana e precisamente la casacca che ha indossato nello sfortunato Mondiale del 1994 con l'Italia che si è arresa in finale ai calci di rigore contro il Brasile. " Che visita meravigliosa! Grazie, Roberto, per questo regalo speciale e significativo e per la splendida conversazione che abbiamo condiviso. Sei una stella e una leggenda storica del calcio. Sarà sempre un piacere darti il ​​benvenuto ogni volta che vorrai venire a trovarci!", ha scritto Messi molto sorridente e felice per questo inaspettato regalo.

La risposta di Baggio

Sui commenti sotto la pubblicazione del posto non si è fatta attendere la risposta di Baggio, anch'esso felice per aver ritrovato un amico come Messi. " È un piacere e un privilegio incontrarti, amico mio" . Con tutti i campioni che Messi ha incontrato nel corso della sua carriera, è significativo il loro incontro e la maniera in cui è stato mostrato sui social dimostrando quando sia globale Roberto Baggio anche tanti anni dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Un campione, il 58enne di Caldogno, senza età e confini con le sue prodezze che rimarranno per sempre negli annali di questo sport.

L'amicizia tra i due ormai è cementificata da anni: il loro primo incontro fu nel 2010 quando Baggio andò a Barcellona per una gara di Champions League tra i blaugrana e l'Arsenal

finita 4-1 con Messi che segnò tutte e quattro le reti. Fu in quell'occasione che l'italiano conobbe Messi grazie a Pep Guardiola (conosciuto da Baggio negli anni al Brescia) che fece incontrare i due al termine della gara.