"Sembra più dritta?": Zambrotta operato alle gambe, come sta l'ex calciatore

Ne aveva parlato alcuni mesi fa dicendo pubblicamente che avrebbe dovuto affrontare un intervento chirurgico a causa del varismo, una deformità ortopedica che causa un disallineamento degli arti: Gianluca Zambrotta, 48 anni ed ex calciatore della Nazionale italiana campione del mondo del 2006 è stato operato alle gambe mostrando il pre e post-operazione sui social.

Come sta Zambrotta

Mercoledì 19 novembre, sorridente, si è scattato un selfie dicendo di essere pronto. " Ready ", con due emojii di incoraggiamento. Subito dopo ecco una foto più esplicativa pubblicata sempre tra le Storie del suo account Instagram dove si vede seduto su un letto dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli come lui stesso ha taggato in alto e indossare il tipico abbigliamento da sala operatoria. " Ci siamo ", ha scritto l'ex terzino, per poi apparire sorridente e con due pollici verso, un'ora dopo, sdraiato sul letto della sua stanza e la scritta " Operazione finita ".

Alla fine, ironicamente, ha mostrato la gamba sinistra appena operata totalmente fasciata e con una sorta di tutore. " Sembra più dritta? ", chiede ironicamente ai suoi follower alludendo alla causa del suo intervento. L'ex calciatore di Juventus e Milan non ha perso l'ironia scherzando su un problema che lo accompagna da anni, ossia il varismo, una patologia che costringe le ginocchia a essere più distanziate del normale e gli arti inferiori con una netta forma ad "arco" o "parentesi".

"Mi sono operato tre volte"

Nel recente passato è stato ospite di un podcast di Gianluca Gazzoli nel programma "Passa dal Bsmt" in cui ha spiegato il calvario che ha sofferto in carriera a causa delle sue gambe. " Durante la mia carriera non ho avuto grandi infortuni. Mi sono operato tre volte ai menischi interni, cose molto semplici rispetto a un crociato o a un legamento. In questo momento (riferito ad alcuni mesi fa, ndr) non li ho né a sinistra né a destra. Quindi, con il tempo le gambe si sono arcuate. Sono andato a farmi vedere da tre o quattro chirurghi importanti a livello nazionale e non si spiegano come possa avere queste ginocchia e come possa riuscire a fare attività fisica come, per esempio, il padel" .

Nel corso della trasmissione, Zambrotta aveva poi sottolineato quale sarebbe stato l'intervento a cui sarebbe andato incontro. " Dovrò fare un'osteotomia.

In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parti di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche per cercare di non mettere già ora una protesi totale, anche se quest'ultima toccherà inserirla tra qualche anno".