Il Time incorona l'Intelligenza Artificiale: è la "Persona dell'Anno 2025"

Il Time incorona l'Ai. La celebre rivista statunitense ha annunciato che l'Intelligenza Artificiale è la “Persona dell’Anno 2025”, un riconoscimento che la rivista assegna annualmente dal 1927 alla figura — reale o simbolica — ritenuta più influente nel corso dell’anno. La cover story pubblicata oggi spiega che la tecnologia sta "influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite".

“La persona dell'anno è un modo potente per concentrare l'attenzione del mondo sulle persone che condizionano la nostra vita. E quest'anno, nessuno ha avuto un impatto maggiore degli individui che hanno immaginato, progettato e costruito l'IA" la spiegazione della rivista: "L'umanità determinerà il percorso avanti dell'IA e ognuno di noi può svolgere un ruolo nel determinare la struttura e il futuro dell'IA. Il nostro lavoro lo ha allenato e sostenuto, e ora ci troviamo a muoverci in un mondo sempre più definito da esso”.

Per accompagnare la scelta, il Time ha presentato due diverse copertine. In una compaiono, seduti su una trave di acciaio in riferimento alla celebre immagine del 1932 Lunch atop a Skyscraper, alcuni tra i principali protagonisti del settore: Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li. L’altra raffigura gli stessi leader dell’innovazione all’interno di una struttura che riproduce le lettere “A” e “I”.

Negli anni, il Time ha più volte selezionato gruppi o concetti astratti per il titolo di Persona dell’Anno. L’edizione 2023 aveva premiato Taylor Swift - prima artista a ottenere il riconoscimento - una decisione che aveva suscitato la delusione di Donald Trump, convinto di essere il favorito. La nuova designazione non rappresenta un unicum. Nel 2018, il titolo era stato assegnato ai “Guardiani”, giornalisti minacciati o perseguitati per il loro lavoro; nel 2017 alle “Silence Breakers”, donne che denunciarono pubblicamente episodi di molestie sessuali dando impulso al movimento #MeToo. In altri tre casi la rivista aveva scelto oggetti o idee: il personal computer nel 1982, il pianeta Terra nel 1988 e “You” nel 2006, in riferimento alla rivoluzione dei contenuti generati dagli utenti con l’avvento dei social media.

Alla vigilia dell’annuncio principale, il Time aveva diffuso anche un set di copertine dedicato a figure distintesi in vari settori nel 2025.

Leonardo DiCaprio è stato selezionato come leader nel mondo dello spettacolo; il gruppo K-Pop tutto al femminile Demon Hunters è stato indicato come rivelazione dell’anno; la cestista A’Ja Wilson è stata nominata atleta dell’anno; Neal Mohan, amministratore delegato di YouTube, è stato scelto come CEO dell’anno.