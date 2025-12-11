Diretta | Merz: "Lunedì vertice a Berlino, in forse Trump". Nuovo attacco di Lavrov: "Pronti a guerra con Ue"

I droni a lungo raggio dell'intelligence ucraina hanno colpito la piattaforma petrolifera russa Filanovsky nel Mar Caspio. Lo riporta l'emittente ucraina Suspilne citando fonti informate dello Sbu, aggiungendo che si tratta del primo attacco in assoluto alle infrastrutture petrolifere russe nella regione. Secondo la fonte, la produzione di petrolio nella piattaforma è stata interrotta a seguito dell'attacco. "Sono stati registrati almeno quattro colpi sulla piattaforma offshore. A seguito dell'attacco, la produzione di petrolio e gas da oltre 20 pozzi è stata interrotta", ha detto la fonte.

Suspilne scrive che la piattaforma colpita appartiene a Lukoil-Nizhnevolzhskneft e che il giacimento di Filanovsky è uno dei più grandi esplorati in Russia e nel settore russo del Mar Caspio. Le sue riserve sono stimate in 129 milioni di tonnellate di petrolio e 30 miliardi di metri cubi di gas.