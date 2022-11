Il Senegal stende l'Ecuador e vola agli ottavi di finale 20 anni dopo l'ultima volta

Il Senegal di Cissé si qualifica, con merito, agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, venti anni dopo l'ultima volta (nel 2002 arrivarono addirittura fino ai quarti di finale). Al Senegal serviva una vittoria contro l'Ecuador e vittoria è stata: a dire il vero il risultato di 2-1 non rispecchia a pieno l'andamento di una sfida a senso unico con la nazionale di Cissé sempre sul pezzo e con il pallino del gioco in mano. Al gol di Sarr, su rigore a fine primo tempo, ha risposto Caicedo quasi a sorpresa.

Il pareggio dell'Ecuador è però durato solo due minuti con l'ex Napoli Koulibaly a segnare il gol vittoria e a regalare la qualificazione alla sua nazionale dopo 20 anni. Prima nazionale africana qualificata in questo Mondiale con Ghana e Marocco che hanno grosse chance di poter passare il turno. Il Senegal, dunque, chiude al secondo posto il girone A a quota 6 punti, Ecuador terzo ed eliminato a quota 4 punti. In questo girone a passare da prima della classe è l'Olanda di van Gaal, con 7 punti, che chiude con una vittoria per 2-0 contro i padroni di casa del Qatar, ultimi a 0 punti

La partita

Il Senegal è obbligato a vincere contro l'Ecuador con Cissé che schiera il suo spregiudicato 4-3-3 con Dia, Sarr e Ndiaye in attacco con Koulibaly perno difensivo. La nazionale di Alfaro, risponde con un sistema a specchio Valencia che recupera dall'infortunio e al centro dell'attacco con Plata e Estrada.

Primo tempo

Solo Senegal nella prima frazione. Gli africani sfiorano per ben tre volte il vantaggio tra il 3' e il 24': la prima volta con Sarr che tutto solo davanti al portiere si fa ipnotizzare, la seconda con Dia che calcia fuori da ottima posizione e la terza con Sarr che sfiora l'incrocio con un bel tiro. Al 41' l'episodio che fa svoltare la partita con il contatto Hincapiè-Sarr punito con il penalty da Turpin. Dal dischetto lo stesso Sarr porta in vantaggio con merito gli africani.

Secondo tempo

Nelal ripresa il Senegal controlla e succede ben poco fino al 68' quando l'Ecuador trova a sorpresa il pareggio con Caicedo: spizzata di Torres e il classe 2001 da pochi passi la mette dentro. Il pareggio, però, dura solo 2' con l'ex Napoli Kalidou Koulbaly che riporta in vantaggio la sua nazionale: bel tiro al volo del difensore su errore in disimpegno di Valencia. All'83' ancora Senegal con Dia che sfiora il tris. Idissa mette i brividi a Galindez al 90' e dopo sette minuti di recupero l'arbitro fischia la fine: africani qualificati, ecuadoriani eliminati.

Il tabellino



SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; Ciss (75' Mendy), I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye (75' Dieng), Dia (95' Cissé), I. Sarr. Ct Cissé



ECUADOR (4-3-3): Galíndez; Preciado (85' Poroso), Torres, Hincapié, Estupiñán; Franco (46' Sarmiento), Gruezo (46' Cifuentes) , Caicedo; Plata, Estrada (46' Reasco), Valencia. Ct Alfaro

Marcatori: 44' Sarr (S), 68' Caicedo (E), 70' Koulibay (S)

Ammoniti: Gueye (S)

Arbitro: Clement Turpin (Francia)