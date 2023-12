"Senza dolore non c’è cura": la difficile riabilitazione di Neymar

Lavora giorno dopo giorno per tornare il prima possibile sui tanto amati campi di calcio ma esistono certe tempistiche fisiologiche che non possono essere infrante: lo sa bene Neymar che esattamente due mesi fa si è rotto menisco e crociato anteriore del ginocchio sinistro. Anche se nelle ultime ore ha iniziato a camminare in stampelle e il fisioterapista personale lo segue quotidianamente facendogli fare molti esercizi, sa già che non potrà partecipare alla prossima Coppa America in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti.

Il dolore di Neymar

" Senza dolore non c’è cura, senza cadute non c’è virtù nel rialzarsi e senza difficoltà non c’è superamento. Continuo nella lotta ", ha scritto l'asso brasiliano sui social mentre un video velocizzato lo ritrae mentre prova ad eseguire alcuni esercizi nella gamba sinistra sul divano di casa. L'intervento chirurgico dei primi di novembre per ricostruire il legamento crociato anteriore ha bisogno di almeno 8-9 mesi di pieno recupero, ecco perché nemmeno la prossima estate potrà scendere il campo. L'annuncio lo ha dato il medico della Nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, intervenuto a Radio 98FM.

Sem dor não há cura, sem quedas não há virtude no levantar, e sem dificuldades não há superação.

Sigo na luta pic.twitter.com/ZFrKlXD00d — Neymar Jr (@neymarjr) December 17, 2023

"Ci vuole pazienza"

" Dobbiamo essere pazienti. Per parlare di un ritorno in campo prima dei nove mesi previsti è presto. Ci aspettiamo che dopo questo periodo si riprenda completamente, pronto per tornare a giocare ad alti livelli ", ha detto il responsabile dello staff medico dei verdeoro, facendo chiaramente capire che per quanto possa trattarsi di un calciatore di altissimo livello e con un certo tipo di muscolatura di base non sono previsti "miracoli" sull'accorciamento dei tempi di recupero. " Non credo che potrà rientrare per la Copa America, che sarà troppo presto e che dunque salterà. Non ha senso affrettarsi per rimetterlo in piedi prima del previsto e correre rischi inutili per il giocatore ", ha aggiunto Lasmar.