"Senza rispetto", "Cerca un nemico". Cosa è successo tra Mourinho e Mauro

Non si placa la polemica tra José Mourinho e Massimo Mauro. Adesso è l'opinionista delle reti Mediaset ed ex calciatore di Udinene, Juventus e Napoli a rispondere al tecnico portoghese, che lo aveva accusato di mancanza di rispetto in diretta tv.

La replica è arrivata a 24 ore di distanza, sempre dagli studi Mediaset, durante il post partita di Juventus-Salernitana. "Non devo aggiungere niente rispetto a quello che ho detto in tv qualche giorno fa (il riferimento è alle parole dopo Roma-Napoli, ndr), c'è tutto il rispetto per allenatori, giocatori e arbitri. Se Mourinho ha bisogno di un nemico non sono disponibile, se vuole parlare di calcio va bene, lo ascolterei per ore. Magari ci incontreremo, lui sa il fatto suo, non fa mai niente a caso, avrà i suoi motivi, a "Pressing" ho fatto il mio lavoro, rispondo all'azienda in cui lavoro e alla mia coscienza. Ho sempre rispettato tutti, Mou ha vinto ogni cosa, io posso davvero essere nemico suo? " queste le parole di Mauro.

Discorso chiuso o lo Special One risponderà ancora? Trattandosi di Mourinho, mai dire mai. A questo punto la curiosità è una: la settimana prossima, dopo il derby di Coppa Italia, i due avranno modo di incrociarsi a distanza, uno dall'Olimpico e l'altro in studio? Ancora non si sa, ma l'attesa è alta.

La ricostruzione

I fatti risalgono alla partita Roma-Napoli dello scorso 23 dicembre, vinta da dai giallorossi 2-0. A "Pressing" Mauro non era stato per niente tenero nei confronti dei giocatori della Roma ma anche dell'allenatore portoghese: "Il comportamento dei giocatori è stato discutibile, è stata una partita difficilissima per l'arbitro che lo giustifico. Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho. Questo è ancora più grave perché va contro lo spirito del calcio. Infatti Mourinho se l'è presa con Kvara perché accentuava le cadute, ma prima dovrebbe dirlo ai suoi giocatori".

Mourinho contro Massimo Mauro

Non so che gli ha fatto il povero Mauro.#Mourinho #Mauro pic.twitter.com/81IXljKLqM — Osvaldo Iacone (@IaconeOsvaldo) January 4, 2024