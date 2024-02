Serata da incubo per Messi: Miami sconfitto 6-0 dall'Al-Nasrr di Ronaldo

Doveva essere la notte del commiato tra i due calciatori più forti degli ultimi 10-15 anni ma un infortunio di CR7 al polpaccio lo ha costretto in tribuna: nessuno scontro di gioco, foto o scambio di maglie tanto sognate da milioni di tifosi, Messi e Ronaldo non si sono più incrociati in quella che probabilmente è stata l'ultima occasione, della loro carriera calcistica, di sfidarsi in una gara ufficiale sul rettangolo verde anche se era un'amichevole. Gli americani dell'Inter Miami, però, hanno preso un "cappotto" dalla formazione araba vittoriosa per 6-0.

L'incredibile gol di Laporte

La triste serata di Leo Messi è iniziata, e proseguita, con l'asso argentino relegato in panchina e subentrato soltanto a sei minuti dal termine della partita, era l'83', con il punteggio già assestato sul 6-0. La vittoria così larga degli arabi non era stata preventivata da nessuno, specialmente le tre reti in otto minuti all'inizio del match con Otavio al 3', Talisca al 7' e Laporte al 12'. Ecco, merita una menzione particolare il gol del difensore francese che dalla proprià meta campo, su punizione, ha visto il portiere americano fuori dai pali e ha indovinato una traiettoria fantastica che sta facendo il giro del web, un gol incredibile e formidabile a lungo festeggiato dai compagni di squadra e dai tifosi presenti sugli spalti.

Dopo il primo tempo conclusosi con il punteggio di 3-0, altri tre gol sono stati siglati nel secondo tempo dai padroni di casa e portano le firme di Talisca su rigore (51'), Marran (68') e ancora Talisca protagonista così di una tripletta. La gara ha "oscurato" le due eccellenti assenze con Ronaldo pizzicato a sorridere in tribuna di fronte all'atteggiamento dei suoi compagni di squadra e Messi sconsolato in panchina e sceso in campo soltanto per una manciata di minuti.