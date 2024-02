Serie A, addio a Tim: il nuovo sponsor sarà Eni

Quella dicitura ci accompagna da oltre 20 anni ma dalla stagione 2024-2025 diremo addio alla Serie A "Tim": sarà Enilive il nuovo sponsor del massimo campionato di calcio italiano dopo che nella giornata del 5 febbraio l'assemblea di Lega ha approvato con tutte votazioni favorevoli l'offerta economica presentata da Eni.

I dettagli dell'accordo triennale

" Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà Title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25, per tre stagioni", si legge sul comunicato stampa della multinazionale. L'accordo è di tre anni ma con opzione di rinnovo fino al 2029: da quanto appreso, ai club andrà una cifra intorno ai 22 milioni di euro l'anno. " Nell’ambito dell’accordo, Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l’introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile - afferma la società - Enilive esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio" .

"Ringraziamo Tim"

25 anni di collaborazione non si dimenticano in un batter d'occhio per nuovi accordi commerciali: il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha ringraziato la Tim " per la collaborazione di 25 anni che ci ha consentito di crescere e portare il calcio nelle case degli italiani, con una connessione sempre migliore". Casini ha spiegato anche che lo sponsor principale della Serie A è stato individuato con Eni in Enilive " in coerenza anche con la nostra agenda di sostenibilità e di promozione della riduzione dell'impatto ambientale ".

Per quanto riguarda il manin sponsor della Coppa Italia, invece, i club di serie A hanno rinnovato la sponsorizzazione principale con Trenitalia per i prossimi tre anni " a conferma della soddisfazione derivante da questa collaborazione e anche del binomio tra Frecciarossa e Coppa Italia, competizione che riguarda l'intero Paese e dove i treni trasportano i nostri cittadini e tifosi ", ha dichiarato il presidente Casini.

Anche in questo caso, l'accordo commerciale è stato votato all'unanimità. I rappresentanti dei club di Serie A hanno anche deciso per l'assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali del massimo campionato, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana in America Latina e in diversi territori dell'Europa dell'Est con importanti incrementi rispetto al ciclo precedente.

Gli obiettivi di Enilive