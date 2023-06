Serie B, Bari e Cagliari si giocano tutto in novanta minuti: in palio c’è la Serie A

Saranno novanta minuti di fuoco. Né uno in più, nè uno in meno. In caso di pareggio, infatti, sarà il Bari a raggiungere Frosinone e Genoa in Serie A in virtù del miglior piazzamento in classifica alla fine della regular season (pugliesi terzi, sardi quinti). Per il Cagliari dunque non esiste altra strada che quella della vittoria, mentre i galletti giocheranno con due risultati su tre dalla loro parte.

È la quarta volta che le due formazioni si sfidano in stagione: oltre la finale di andata, vittoria per i galletti in campionato nella sfida d’andata in campionato: 1-0 alla “Unipol Domus” grazie al gol di Cheddira, era il 17 settembre 2022. Al ritorno al “San Nicola” fu 1-1, con ospiti in vantaggio grazie al solito Lapadula e rigore del pareggio al 96’ realizzato da Antenucci. Stadio “San Nicola” sold-out con oltre 60.000 biglietti staccati, fra questi oltre 1.000 sono riservati ai tifosi ospiti.

Michele Mignani è intenzionato a confermate nove undicesimi della squadra che ha pareggiato allo scadere alla “Unipol Domus”. Altamente probabile il recupero di capitan Di Cesare che aveva dato forfait all’andata nel riscaldamento, mentre sulla trequarti è Bellomo ad essere favorito su Morachioli: per il resto tutto confermato. Caprile in porta, difesa a quattro con Dorval e Mazzotta sugli esterni, Vicari e il ristabilito Di Cesare al centro. Maita, Maiello e Benedetti compongono il centrocampo alle spalle del citato Bellomo che agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Cheddira ed Esposito, panchina iniziale per Mirko Antenucci. Bari che ha bypassato il turno preliminare qualificandosi direttamente alla semifinale da terza in classifica. Nella doppia sfida con il Sudtirol, 1–1 il finale (0-1 all’andata per gli altoatesini, 1-0 al “San Nicola” grazie a Benedetti al ritorno) che ha qualificato il Bari grazie al miglior piazzamento in classifica. Per i pugliesi invece si potrebbe chiudere un cerchio nato nel 2018 quando ripartirono dalla Serie D.

Claudio Ranieri ritrova Dossena squalificato all’andata e lo riporta al centro della difesa, con Goldaniga che vira verso la panchina. Stanno bene e saranno del match anche i due usciti malconci dalla sfida di andata, ossia Nandez e Mancosu; per loro si prospetta un inizio in panchina per subentrare a gara in corso, al loro posto scalpitano Kourfalidis e Rog. Il migliore in campo del match di andata Radunovic difenderà la porta rossoblù, Zappa e Azzi presidieranno le fasce in difesa con Dossena e Altare a comandare la difesa. Accanto al duo Deiola-Makoumbou ci sarà dunque Rog da mezzala; Kourfalidis da trequartista con Luvumbo e l’MVP del campionato Gianluca Lapadula davanti. Cagliari che è arrivato in finale dopo aver battuto per 2-1 il Venezia nel turno preliminare e per 3-2 nel totale il Parma in semifinale (3-2 andata, 0-0 ritorno). Per i sardi una vittoria significherebbe ritorno in Serie A dopo solo un anno di assenza.

Cagliari Calcio (Sito Internet)

Le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Cheddira, Esposito. Allenatore: Michele Mignani

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Rog, Makoumbou, Deiola; Kourfalidis; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)

Dove vedere la partita

La finale di ritorno fra Bari e Cagliari verrà trasmessa sia su Sky che su Dazn. Su Sky la partita sarà visibile sui canali 201 e in contemporanea a Spezia-Verona – spareggio per non retrocedere in Serie A – sul canale 202. Per gli abbonati a DAZN invece, sarà possibile vederla in tv scaricando l’app su una smart tv compatibile o tramite console PlayStation e Xbox. Compatibili anche dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.