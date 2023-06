Serie B, il Bari ribalta il Sudtirol e vola in finale

È il Bari la prima finalista dei playoff di Serie B e attenderà la vincente di Parma-Cagliari. I pugliesi trovano la rimonta grazie alla rete di Leonardo Benedetti che pareggia - e quindi ribalta - i conti con l’andata in virtù del miglior piazzamento in classifica (terzi i galletti, sesti gli altoatesini). Michele Mignani e i suoi ragazzi centrano l’impresa nonostante abbiano giocato per oltre 45’ in inferiorità numerica per l’espulsione di Ricci alla fine del primo tempo.

Stadio “San Nicola” pieno, con 51.621 spettatori che fanno registrare il record stagionale per la cadetteria. Mignani cambia rispetto all’andata, proponendo Morachioli da collante dietro Esposito e Cheddira; mente Bisoli in difesa del risultato dell’andata propone un 4-4-2 con il tandem Odogwu-Mazzocchi in attacco. Classico copione delle partite degli altoatesini, con i galletti padroni del campo e da subito arrembanti. È da fine primo tempo che però si complicano i piani dei padroni di casa, a causa dell’espulsione di Ricci al terzo di recupero: Curto si invola verso la rete, il terzino lo insegue e lo trattiene vistosamente, fallo da ultimo uomo e chiara occasione da rete, per l’arbitro Sozza non ci sono dubbi, è rosso diretto. È il triplo cambio in casa Bari al 69’ a cambiare la partita: dentro Benedetti, Botta e Folorunsho; fuori Esposito, Maita e Morachioli. Sono proprio i tre subentrati a decidere la sfida: Botta sulla destra porta palla in area e appoggia per Folorunsho che fa la sponda per Benedetti che di controbalzo la mette sul palo lontano, 1-0 Bari e “San Nicola” in festa. Risultato che obbliga il Sudtirol al forcing finale, cosa che non gli riesce fino al 94’, quando dopo una azione insistita la palla arriva a Siega che calcia verso lo specchio: Larrivey non trova la zampata. Poco dopo Cheddira trova il 2-0 ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Al triplice fischio del direttore di gara esplode la festa del Bari che ora attende la vincente di Parma-Cagliari, 2-3 il risultato dell’andata, in una Serie B che non vuole smettere di stupire.