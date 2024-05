Serie B, il Bari vince e resta in B. La Ternana retrocede in Serie C

Il Bari batte 3-0 la Ternana nella sfida di ritorno dei playout di Serie B e mantiene la categoria, costringendo gli umbri alla retrocessione in Serie C. Dopo un primo tempo equilibrato, sbloccato da capitan Di Cesare nel finale con un gran gol, gli ospiti nella ripresa dilagano e fanno partire la festa insieme ai tifosi presenti. Per i padroni di casa, che avevano due risultati su tre a disposizione, dopo tre stagioni in cadetteria retrocedono fra i fischi dei tifosi e la tensione del finale di partita.

Primo tempo

Partono subito forte gli ospiti con Sibilli che all’11’, dopo aver ricevuto, controlla ed entrando in area fa esplodere il destro, attendo Iannarilli sul riflesso in un match che fin dal principio si è subito infiammato.

Dopo una fase di stallo arriva la risposta dei padroni di casa quando siamo al 26’ con Favasuli che in solitaria supera un avversario, si accentra e conclude sul palo opposto, conclusione però strozzata che esce fuori.

Bari a millimetri dal vantaggio al 31’: bel cross tagliato di Sibilli, Di Cesare si allunga tutto solo sul secondo palo ma non tocca la palla a pochi centimetri dal legno.

Passano i biancorossi al 47’: Sibilli da calcio d'angolo pennella per Di Cesare che al volo in mezza rovesciata acrobatica realizza un gol spettacolare nel giorno del suo 41º compleanno, in questo momento il Bari sarebbe salvo.

Secondo tempo

Raddoppia il Bari al 51' con Ricci. Dopo una azione piuttosto confusionaria, sugli sviluppi di un cross dalla destra l'ex Venezia riceve e, trovando un pertugio, infila Iannarilli e fa esplodere il settore ospiti: pugliesi ora vicinissimi alla salvezza.

Ternana vicina al gol che avrebbe riaperto tutto. Minuto 59', su un calcio d'angolo dalla sinistra De Boer spizza di testa per Di Stefano che di testa punta il primo palo, Pissardo con l'aiuto del palo salva i suoi e strozza l'urlo dei tifosi umbri.

Game, set and match per i pugliesi che vanno sul 3-0 grazie a Sibilli al 65'. Dorval cambia lato da desta a sinistra, l'ex Pisa tutto solo ha il tempo di controllare, saltare un avversario e battere Iannarilli sull'uscita: alla Ternana adesso serve un miracolo.

Appena 3' più tardi i pugliesi rischiano di calare il pokerissimo. Uno scatenato Dorval serve Nasti che, a tu per tu davanti a Iannarilli, spara addosso al portiere umbro che si rivela decisivo e salva i suoi.

C'è solo una squadra in campo ed è il Bari. Al 71' Sibilli con un no look serve Dorval che davanti a Iannarilli si vede neutralizzare una occasione ghiottissima per chiudere ogni tipo di speranza per gli umbri.

Gli ospiti trovano il quarto gol con Benali ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Minuto 85', bellissima triangolazione fra l'ex Pescara e Morachioli che mette Benali nelle condizioni di battere Iannarilli dal limite ma la posizione di partenza dell'ex Renate è oltre l'ultimo uomo in quella che è l'ultima emozione di un finale molto teso.

Il tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (77' Dionisi); Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (46' Raimondo), Carboni (57' De Boer); Pereiro, Distefano.

: Roberto Breda: Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval (87' Matino), Maita (87' Acampora), Maiello (57' Lulic), Benali, Ricci; Sibilli (87' Puscas), Nasti (69' Morachioli).: Federico Giampaolo: 45+2’ Di Cesare (B), 52' Ricci (B), 65' Sibilli: Maita (B), Maiello (B), Di Cesare (B), Lucchesi (T), Nasti (B), Lucchesi (T), Acampora (B), Luperini (T), Dionisi (T): Federico La Penna (Roma 1)