Serie B, Camara regala 3 punti pesantissimi al Parma al 100’, la Cremonese vince il derby ed è seconda

È l’anticipo fra Palermo e Bari a dare l’avvio alla ventitreesima giornata di Serie B che profuma di massima categoria. I siciliani si impongono 3-0 sui pugliesi con una prestazione nettamente superiore. Gli uomini di Corini la sbloccano al 45’ con il nuovo acquisto Ranocchia, nella ripresa ci pensano Ceccaroni prima (72’) e Segre poi (81’) a regalare quota 39 punti in classifica ai padroni di casa; per gli ospiti arriva la seconda sconfitta consecutiva con una classifica non all’altezza del blasone e della storia del club.

Il sabato pomeriggio si apre con la sfida ad altissima quota fra Parma e Venezia. Il big match di giornata finisce 2-1 per la capolista grazie alla rete al 100’ di Camara che con un gran destro da fuori regala tre punti ai suoi e una mini-fuga (sei punti) sul terzo posto. La gara, molto equilibrata, si sbocca al 21’ con Mihaila ma il solito Pohjanpalo al 26’ rimette in partita i suoi prima del gioiellino finale dell’ivoriano. Grazie a questa vittoria i ducali salgono a quota 48, per i lagunari resta salda la zona promozione a quota 41 ma sono già due le sconfitte nelle prime tre del 2024.

Sempre in zona playoff il Catanzaro di Vincenzo Vivarini esce con un punto dalla sfida delicatissima contro lo Spezia. 1-1 il finale, con i calabresi che la sbloccano al 13’ con capitan Iemmello, la risposta dei padroni di casa arriva al 34’ con Jagiello; un punto a testa che consente ai calabresi di consolidare la postazione playoff a quota 35, per i liguri è il secondo risultato utile consecutivo che vale i 21 punti in classifica, altamente sotto le aspettative stagionali. Riaggancia la zona promozione il Brescia che si impone 2-0 sul Cittadella in una gara che vede le emozioni concentrate tutte nella seconda frazione: al 52’ la sblocca Borrelli, al 74’ ci pensa Moncini a chiuderla definitivamente. Per Maran i punti sono 32, per i veneti rimangono 36 ma dopo nove risultati utili consecutivi sono arrivate ben tre sconfitte, un campanello d’allarme per Gorini e i suoi ragazzi.

Finisce pari anche la sfida fra Cosenza e Pisa, una gara di metà classifica che avrebbe potuto fruttare alle due compagini, in caso di vittoria, un netto passo verso le zone alte. La partita si infiamma nell’ultima mezz’ora: al 61’ passano i padroni di casa grazie al solito Tutino ma i toscani hanno bisogno di tornare a fare punti e al 96’ la riprendono grazie alla zampata di Caracciolo su bellissimo assist (in rovesciata) di Masucci, che rovina la festa ai calabresi. Un punto a testa per Caserta e Aquilani, con le due squadre distanziate da una sola lunghezza al centro della classifica.

Altra gara, ennesimo 1-1 di giornata ma con molte più emozioni: Reggiana e FeralpiSalò si dividono la posta in palio in una gara dove i padroni di casa possono mangiarsi le mani per non aver sfruttato la ghiottissima occasione, gli ospiti hanno invece dimostrato di voler aggrapparsi alla salvezza con le unghie. Nel primo tempo i lombardi subiscono ben due espulsioni, la prima è un rosso diretto per Fiordilino al 23’, la seconda è un doppio giallo – in soli due minuti – rimediato da Butic nel recupero. La ripresa parte con l’assalto degli emiliani che culmina con la rete del vantaggio siglata da Kabashi al 79’ ma 5’ oltre il 90’ Balestrero trova l‘insperata rete del pareggio che per i lombardi profuma di vittoria. Gli uomini di Nesta salgono a quota 29 grazie a questo punto e non sfruttano l’occasione di portarsi ad un solo punto dai playoff, per gli ospiti arriva il terzo risultato utile consecutivo che significa 21 punti e aggancio alla Ternana in zona playout.

Chiamata a vincere risponde presente la Cremonese che sconfigge il Lecco 1-0 nel derby lombardo di giornata e con l’ennesima gara senza subire reti si porta in solitaria al secondo posto. A decidere la sfida ci pensa il solito Massimo Coda che al 54’ è freddissimo dagli undici metri. Gli ospiti trovano la quarta vittoria consecutiva e salgono a 44 punti, due in più sul terzo posto che oggi varrebbe la promozione in Serie A, per i padroni di casa è invece la quarta sconfitta consecutiva in un 2024 senza punti dopo la remuntada di fine 2023: i punti rimangono 20, così come l’ultimo posto in classifica in solitaria.

Vince anche il Como che supera il Venezia e si porta al terzo posto in solitaria: Roberts butta subito nella mischia il nuovo acquisto Strefezza ed ha ragione, al 40’ sfruttando un assist di Da Cunha, l’ex Lecce sblocca e decide la gara contro la Ternana, regalando ai suoi tre punti pesantissimi in ottica promozione. I lombardi salgono a quota 42, per gli umbri rimane intatta la zona playout a quota 21.

Il sabato in cadetteria si chiude con l’ennesimo pari, questa volta per 2-2, fra Sampdoria e Modena. La sfida è esattamente divisa a metà: prima frazione totalmente blucerchiata, con Gonzalez al 21’ e Alvarez al 33’ che fanno sognare il “Ferraris”, la ripresa si trasforma in un quasi horror con Palumbo che per due volte (59’ e 82’) dal dischetto riprende i padroni di casa. Pirlo e Bianco muovono la classifica con i padroni di casa che salgono a quota 27, per gli ospiti i punti sono 32, gli stessi del Brescia in piena zona playoff.

È la sfida domenicale fra Ascoli e Sudtirol a chiudere una giornata ricca di gol ed emozioni. Gli altoatesini si impongono per 2-1 grazie alle reti di Tait al 5' di recupero del primo tempo e di Masiello al 78', per i marchigiani la rete del momentaneo pareggio era arrivata grazie ad una sfortunata deviazione sempre di Tait al 56'. Grazie a questi tre punti gli ospiti salgono a quota 27, raggiungendo Pisa, Bari e Samp mentre i padroni di casa rimangono fermi a quota 22 che oggi varrebbe i playout ma i punti sulla salvezza diretta sono diventati cinque per Castori.

Risultati 23ª giornata

Palermo-Bari 3-0

Brescia-Cittadella 2-0

Cosenza-Pisa 1-1

Parma-Venezia 2-1

Reggiana-FeralpiSalò 1-1

Spezia-Catanzaro 1-1

Lecco-Cremonese 0-1

Sampdoria-Modena 2-2

Ternana-Como 0-1

Ascoli-Sudtirol 1-2

Classifica

Parma 48 punti

Cremonese 44

Como 42

Venezia 41

Palermo 39

Cittadella 36

Catanzaro 35

Brescia 32

Modena 32

Reggiana 29

Cosenza 28

Sudtirol 27

Pisa 27

Sampdoria 27 (-2 penalizzazione)

Bari 27

Ascoli 22

Ternana 21

FeralpiSalò 21

Spezia 21

Lecco 20



Prossimo turno

Como-Brescia

Cittadella-Parma

Cremonese-Reggiana

FeralpiSalò-Palermo

Modena-Cosenza

Sudtirol-Venezia

Bari-Lecco

Catanzaro-Ascoli

Pisa-Sampdoria

Ternana-Spezia